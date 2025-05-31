Каждый второй электромобиль — в Китае: кто доминирует в мире электрокаров

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Электромобили всё активнее завоёвывают дороги по всему миру, но Китай уверенно лидирует в этом зеленом марафоне. По данным исследования института ZSW, на начало 2023 года в Китае зарегистрировано 14,6 миллионов электромобилей — 53% всех таких машин на планете!

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Geely Galaxy Starship

Лидеры мирового рынка

Китай — 14,6 млн электромобилей (53% от общего числа)

США — 3,4 млн электромобилей

Германия — 1,9 млн электромобилей

Франция — 1,1 млн электромобилей

Великобритания — 1 млн электромобилей

Эти данные ясно показывают: Китай не только доминирует, но и продолжает наращивать отрыв от остальных.

Почему это важно

Германия, например, поставила амбициозную цель: к 2030 году на её дорогах должно быть 15 миллионов электромобилей. Но для этого стране нужно удвоить ежегодные темпы регистрации уже сейчас.

"Чтобы достичь этого показателя, Германии придётся каждый год регистрировать в два раза больше новых электромобилей, чем в 2022 году", — подчеркнул представитель института Андреас Пюттнер.

Китай сегодня уверенно лидирует, а другие страны, включая Германию, должны ускориться, чтобы не отстать в глобальной гонке электромобилей.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

