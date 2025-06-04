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Вторичка пошла по-корейски: что за зверя везут вместо Kia и Hyundai

2:06
Авто

Импорт машин с пробегом из Кореи в Россию вырос почти вдвое — но покупают не только Hyundai и Kia. В страну везут всё подряд — от премиум-немцев до семейных минивэнов.

Автомобиль Hyundai Palisade
Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Hyundai Palisade

Южнокорейский вторичный авторынок переживает бум в России: с января по апрель 2025 года импорт машин с пробегом вырос сразу на 84%. По данным "Автостата", в страну было ввезено 22 855 автомобилей - почти в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Почему Корея

Секрет популярности прост:

  • машины приходят с пробегом, но в хорошем состоянии

  • возраст большинства — от 3 до 4 лет

  • привлекательная цена и "живое" техническое состояние

Цифры говорят сами за себя:

  • 15% авто — 2022 года выпуска

  • 42% — 2021 года

  • 38% — 2020 года
    Остальные 5% — либо слишком старые, либо почти новые.

Кто везёт и что берут

Kia — безоговорочный лидер: в страну въехало 6,1 тысячи таких автомобилей.

Следом идут:

  • BMW — 4,5 тыс.

  • Hyundai — 3,2 тыс.

  • Mercedes-Benz — 2,6 тыс.

  • Audi — 1,6 тыс.

Но особенно интересна тройка самых популярных моделей — она целиком корейская:

  1. Hyundai Palisade — 1,4 тыс.

  2. Kia K5 — 1,2 тыс.

  3. Kia Carnival — 1,17 тыс.

Также в топ попали:

  • BMW 5 Series — 1 036 машин

  • Kia Sorento — 1 035 машин

Похоже, что корейские авто заняли нишу "золотой середины" — относительно свежие, надёжные и при этом не пугающе дорогие. И если темпы сохранятся, к концу года нас может ждать новый рекорд на вторичном рынке.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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