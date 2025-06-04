Вторичка пошла по-корейски: что за зверя везут вместо Kia и Hyundai

Импорт машин с пробегом из Кореи в Россию вырос почти вдвое — но покупают не только Hyundai и Kia. В страну везут всё подряд — от премиум-немцев до семейных минивэнов.
Южнокорейский вторичный авторынок переживает бум в России: с января по апрель 2025 года импорт машин с пробегом вырос сразу на 84%. По данным "Автостата", в страну было ввезено 22 855 автомобилей - почти в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году.
Секрет популярности прост:
машины приходят с пробегом, но в хорошем состоянии
возраст большинства — от 3 до 4 лет
привлекательная цена и "живое" техническое состояние
Цифры говорят сами за себя:
15% авто — 2022 года выпуска
42% — 2021 года
38% — 2020 года
Остальные 5% — либо слишком старые, либо почти новые.
Kia — безоговорочный лидер: в страну въехало 6,1 тысячи таких автомобилей.
Следом идут:
BMW — 4,5 тыс.
Hyundai — 3,2 тыс.
Mercedes-Benz — 2,6 тыс.
Audi — 1,6 тыс.
Но особенно интересна тройка самых популярных моделей — она целиком корейская:
Hyundai Palisade — 1,4 тыс.
Kia K5 — 1,2 тыс.
Kia Carnival — 1,17 тыс.
Также в топ попали:
BMW 5 Series — 1 036 машин
Kia Sorento — 1 035 машин
Похоже, что корейские авто заняли нишу "золотой середины" — относительно свежие, надёжные и при этом не пугающе дорогие. И если темпы сохранятся, к концу года нас может ждать новый рекорд на вторичном рынке.
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