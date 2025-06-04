Жарко будет не только на улице: цены на бензин вспыхнут, как угли на мангале

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Жаркое лето обещает не только солнце и отпуска, но и неприятный сюрприз — стремительный рост цен на бензин. И это только начало.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Российские автолюбители этим летом могут почувствовать, как кошелёк становится легче с непривычной скоростью. По словам кандидата экономических наук Софьи Благовой, в тёплые месяцы топливо будет дорожать в два раза быстрее, чем обычно.

Сезонный всплеск: спрос растёт — цены следом

Лето традиционно считается "горячим" сезоном для АЗС — и дело не только в температуре.

Спрос на бензин резко возрастает:

россияне массово отправляются в отпуска на автомобилях

увеличивается число коротких поездок — на дачу, за город, на праздники

Все это провоцирует рост цен. Например, в 2024 году в летние месяцы бензин подорожал на 1,5% — почти вдвое быстрее, чем в среднем за месяц за весь год. И всё указывает на то, что лето-2025 пойдёт по тому же сценарию.

Что дальше? Подорожание продолжится

Софья Благова также уверена, что рост цен не ограничится одним сезоном.

В ближайшем будущем к традиционным факторам добавятся:

геополитическая нестабильность

повышение акцизов и налогов

Так, уже в 2026 году акцизы на автомобильный бензин вырастут на 4%. Это неминуемо приведёт к росту стоимости топлива и, как следствие, к дополнительной нагрузке на водителей.

Тем, кто привык планировать траты на отпуск заранее, стоит уже сейчас заложить в бюджет дополнительные расходы на бензин.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.



