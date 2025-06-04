На этих КПП ездил дед, отец и ты сможешь: надёжность в железе

2:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Хочешь надёжный кроссовер с автоматом, который не подведёт даже после 300 000 км? Эти модели проверены временем и владельцами — коробка у них как танк.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

Выбирая кроссовер с пробегом, внимание к автоматической коробке — вопрос не роскоши, а выживания. Ведь именно от трансмиссии часто зависит, станешь ли ты постоянным гостем автосервиса. Но есть кроссоверы, в которых "автомат" практически вечен. Вот пять моделей, где коробка передач переживает не только одного хозяина.

Subaru Forester — автомат, которому всё по плечу

Знаменитая 4-ступенчатая коробка 4EAT на "Форестере" — одна из самых надёжных в истории. Работает даже при активной езде, не перегревается, ремонтируется без проблем. Соленоиды — разборные, гидроблок — обслуживаемый. При правильной эксплуатации "автомат" служит до 500 000 км.

Mitsubishi Pajero IV — коробка от "Тойоты", сроком на полмиллиона

В Pajero IV установлена пятиступенчатая A5AWF — трансмиссия, пришедшая из мира тяжёлых внедорожников Toyota. Она легко переваривает 500 тыс. км, если не забывать менять масло. Слабое место — гидротрансформатор (может потребовать замены после 180-200 тыс. км), но в остальном — железобетон.

Mazda CX-5 — надёжный автомат с родословной от BMW

6-ступенчатая FW6A-EL, стоящая на первой генерации CX-5, — японский аналог немецких ZF. Стабильно работает до 500 000 км, если не убивать её по бездорожью. При частых оффроуд-заездах может перегреваться, но в городе и на трассе — надёжна как швейцарские часы.

Volkswagen Tiguan — немец с японским сердцем

На первом поколении Tiguan стоит 6-ступенчатый "автомат" 09M от Aisin. Отличный ресурс — до 400 000 км, если заменить теплообменник на внешний радиатор и не забывать про масло. Надёжность — в лучших традициях японской инженерии.

Renault Duster — выносливый бюджетник

Автомат DP8 в 2-литровом Duster — тот самый, что ставили на Terrano и Captur. Ресурс — 300 тыс. км, но только при городской эксплуатации. На оффроуде — износ ускоряется в два раза. Для повседневной езды и дачных вылазок — одно из лучших решений за свои деньги.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

