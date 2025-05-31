Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда кардио становится уютным: этот тренд для женщин изменит всё, что вы знали о фитнесе
Почему постель теряет мягкость после стирки: 6 ошибок, которые допускает каждая вторая хозяйка
Баклажаны в рукаве: ароматный гарнир или полноценное блюдо
Волшебство в каждом цветке: гипсофила — идеальный выбор для сада
Аврора Киба пригласила на свадьбу Марго Овсянникову — певица обратилась с важным предупреждением к Григорию Лепсу
Ramil’ засиял новым статусом: рэпер-холостяк тайно женился после хита Сияй
Устали считать калории? Этот детокс-напиток перед сном поможет сжигать жиры и очистить организм
Фишки с подиума: 3 незаметных слоя вместо тонального крема — только так модели скрывают усталость
Затерянный остров с вулканами и лазурной водой — опытные путешественники выбирают именно эту точку на карте

Ездим в полной тишине: как избавиться от скрипа дверей за копейки

1:20
Авто

Скрип пластика в салоне — один из самых неприятных звуков для любого водителя. И хотя автомобиль может быть в хорошем состоянии, эти мелкие шумы сильно портят впечатление от поездки.

Салон китайского минивэна GAC GN8
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон китайского минивэна GAC GN8

Где кроется источник скрипа

Чаще всего виноват пластик обивки дверей. Со временем:

  • Пластиковые зажимы ломаются или теряются

  • Обивка начинает "болтаться" и скрипеть при малейшем движении

  • Сам пластик становится более хрупким и теряет эластичность

Как решить проблему дешево

  • Вместо дорогих оригинальных деталей используйте китайские аналоги. Они не уступают по качеству, а стоят значительно дешевле.
  • На азиатских интернет-площадках можно найти всё: зажимы, направляющие и любые "пластиковые потроха". Качество современных аналогов удивляет — они прочные, эластичные и точно подходят для вашего авто.
  • Замена таких деталей решает проблему скрипа буквально за час. Больше никаких раздражающих звуков — и настроение за рулём будет всегда отличным.

Не тратьте деньги на дорогие оригинальные детали, когда китайские аналоги справляются не хуже! Немного терпения — и ваш салон снова будет тихим и уютным.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Домашние животные
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Ramil’ засиял новым статусом: рэпер-холостяк тайно женился после хита Сияй
Устали считать калории? Этот детокс-напиток перед сном поможет сжигать жиры и очистить организм
Фишки с подиума: 3 незаметных слоя вместо тонального крема — только так модели скрывают усталость
Затерянный остров с вулканами и лазурной водой — опытные путешественники выбирают именно эту точку на карте
Что зальёшь — то и почувствуешь: окрошка, которая меняет вкус лета
Электрический EX5 рвёт вверх — даже несмотря на падение спроса
Забытое средство, которое спасет ваш огород от болезней и вредителей
Челси добился исторического успеха после триумфа в Конференц-лиге
Один укус — и риск для жизни: это привычное блюдо может привести собаку к реанимации
Как дефект чеканки сделал 50 пенсов ценнее в 150 раз — удивительная история
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.