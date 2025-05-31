8 секунд до аварии с электромобилем: что скрывает автопилот Tesla

Илон Маск снова обещает, что Tesla вскоре сделает реальностью автопилот и "роботакси", но пока технологии ещё далеки от идеала. Удивительно, но несмотря на многочисленные аварии, вызванные автопилотом Tesla (FSD), Германия разрешила его использование.
Ещё в 2015 году первый смертельный случай с Tesla в США заставил немецких инженеров всерьёз протестировать автопилот.
Итог? "Каталог ужасов": выявлены серьёзные недостатки — от фантомного торможения до некорректной работы Smart Summon, которая даёт машине ещё 8 секунд движения после остановки.
Но все эти выводы не были обнародованы - вместо этого власти решили не мешать Tesla.
Многие эксперты уверены: власти Германии и ЕС боятся вступить в жёсткий спор с Tesla. Причин несколько:
Обновления Tesla по беспроводной сети (OTA) могут радикально менять поведение автомобиля, и за этим сложно уследить.
Клиенты Tesla всё чаще жалуются на фантомное торможение и сбои камерной системы Tesla Vision.
Но официально немецкие власти продолжают утверждать: "Нет оснований для тревоги".
Политики Германии оказались в ловушке — с одной стороны, растущие риски автопилота Tesla, с другой — боязнь выглядеть противниками электромобилей. И пока немецкие инженеры бьют тревогу, Tesla остаётся на дорогах — в том числе с "бета" программным обеспечением, которое может быть опасно.
Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.