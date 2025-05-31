8 секунд до аварии с электромобилем: что скрывает автопилот Tesla

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Илон Маск снова обещает, что Tesla вскоре сделает реальностью автопилот и "роботакси", но пока технологии ещё далеки от идеала. Удивительно, но несмотря на многочисленные аварии, вызванные автопилотом Tesla (FSD), Германия разрешила его использование.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Почему Германия разрешила рискованный автопилот

Ещё в 2015 году первый смертельный случай с Tesla в США заставил немецких инженеров всерьёз протестировать автопилот.

Итог? "Каталог ужасов": выявлены серьёзные недостатки — от фантомного торможения до некорректной работы Smart Summon, которая даёт машине ещё 8 секунд движения после остановки.

Но все эти выводы не были обнародованы - вместо этого власти решили не мешать Tesla.

Политика вместо безопасности

Многие эксперты уверены: власти Германии и ЕС боятся вступить в жёсткий спор с Tesla. Причин несколько:

Политический риск: после "дизельгейта" атаковать лидера "зелёной" индустрии считается непопулярным шагом. Правила ЕС: если машина одобрена в одной стране (Нидерланды), она может продаваться во всех других. Страх замедлить электромобильную революцию: "Зелёные" не хотят выглядеть как враги прогресса, даже если это может сказаться на безопасности.

Чем это грозит

Обновления Tesla по беспроводной сети (OTA) могут радикально менять поведение автомобиля , и за этим сложно уследить.

Клиенты Tesla всё чаще жалуются на фантомное торможение и сбои камерной системы Tesla Vision.

Но официально немецкие власти продолжают утверждать: "Нет оснований для тревоги".

Политики Германии оказались в ловушке — с одной стороны, растущие риски автопилота Tesla, с другой — боязнь выглядеть противниками электромобилей. И пока немецкие инженеры бьют тревогу, Tesla остаётся на дорогах — в том числе с "бета" программным обеспечением, которое может быть опасно.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

