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Правда об эко-режиме: настоящая экономия — не кнопка, а ваше поведение за рулём

1:35
Авто

Эко-режим — модная кнопка на панели вашего авто, которая обещает волшебное сокращение расхода топлива. Но так ли всё просто? Многие эксперты уверены: чаще всего эта функция работает только в очень ограниченных условиях.

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

Почему эко-режим не панацея

Главное правило экономии — это не электроника, а ваш стиль вождения. Если вы:

  • Плавно разгоняетесь

  • Мягко нажимаете на педаль газа

  • Избегаете резких торможений

  • Предугадываете ситуацию на дороге

…то вы сэкономите больше, чем любой "режим". Эти советы проверены годами и остаются лучшими для снижения расхода топлива.

Когда эко-режим действительно помогает

И всё же бывают ситуации, когда эко-режим может быть полезен. Например, в некоторых моделях BMW этот режим управляет множеством систем: от отклика дросселя до работы коробки передач, помогая машине ехать более экономично.

Минусы эко-режима

В экономичном режиме кондиционер работает иначе. Чтобы сберечь топливо, компрессор часто отключается — в итоге летом в салоне может стать жарко и душно, а в дождь окна могут начать запотевать. Это серьёзный компромисс, который не каждый готов принять.

Эко-режим — не магия. Он может быть полезен в долгой и ровной поездке по трассе, когда важна каждая капля топлива. Но для настоящей экономии всегда важнее привычки водителя — именно они экономят бензин (и деньги) лучше любой электроники!

Уточнения

Кно́пка — механическое устройство для передачи сигнала/ввода информации, элемент интерфейса человек-машина: элементарный физический механизм передачи электрического сигнала различным устройствам путём замыкания или размыкания двух или более контактов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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