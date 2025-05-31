Легенда для избранных: уникальный родстер Lamborghini Diablo VT 1999 года выставлен на аукцион

Лето 1999 года, ветер в волосах, громкая песня Шер "Believe" из динамиков — и вы за рулём новенького Lamborghini Diablo. Кажется мечтой? Теперь у вас есть шанс испытать это наяву!
На аукционе Bring a Trailer выставлен Lamborghini Diablo VT 1999 года - один из последних настоящих суперкаров с атмосферным V12. Его 5,7-литровый мотор развивает впечатляющие 530 лошадиных сил при 7100 оборотах, а полный привод позволяет этой красоте буквально вгрызаться в асфальт.
Скорость? Максималка — 335 км/ч! Эта версия на 90 кг тяжелее, чем заднеприводной SV, но всё ещё невероятно быстра.
Фары больше не выдвижные — дизайн стал ещё агрессивнее
Лёгкие гоночные диски OZ диаметром 18 дюймов придают стремительности
В салоне — новая панель с аналоговыми приборами, удобство и стиль
Diablo появился в 1990 году как преемник легендарного Countach. Инженеры Lamborghini мечтали превзойти барьер 320 км/ч, и Diablo стал их гордостью.
Этот чёрный Diablo — настоящий билет в прошлое, где суперкар был не просто быстрой машиной, а воплощением мечты. Уникальный шанс пережить легенду — и почувствовать себя героем фильма, даже если на дворе уже 2025 год.
Lamborghini Diablo — суперкар, выпускавшийся итальянской компанией Lamborghini в период с 1990 года по 2001 год.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.