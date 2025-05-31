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Легенда для избранных: уникальный родстер Lamborghini Diablo VT 1999 года выставлен на аукцион

1:40
Авто

Лето 1999 года, ветер в волосах, громкая песня Шер "Believe" из динамиков — и вы за рулём новенького Lamborghini Diablo. Кажется мечтой? Теперь у вас есть шанс испытать это наяву!

Lamborghini Diablo
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Price from Houston, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lamborghini Diablo

Diablo VT — редкая классика

На аукционе Bring a Trailer выставлен Lamborghini Diablo VT 1999 года - один из последних настоящих суперкаров с атмосферным V12. Его 5,7-литровый мотор развивает впечатляющие 530 лошадиных сил при 7100 оборотах, а полный привод позволяет этой красоте буквально вгрызаться в асфальт.

Скорость? Максималка — 335 км/ч! Эта версия на 90 кг тяжелее, чем заднеприводной SV, но всё ещё невероятно быстра.

Обновлённый вид — снаружи и внутри

  • Фары больше не выдвижные — дизайн стал ещё агрессивнее

  • Лёгкие гоночные диски OZ диаметром 18 дюймов придают стремительности

  • В салоне — новая панель с аналоговыми приборами, удобство и стиль

Наследие легенды

Diablo появился в 1990 году как преемник легендарного Countach. Инженеры Lamborghini мечтали превзойти барьер 320 км/ч, и Diablo стал их гордостью.

Этот чёрный Diablo — настоящий билет в прошлое, где суперкар был не просто быстрой машиной, а воплощением мечты. Уникальный шанс пережить легенду — и почувствовать себя героем фильма, даже если на дворе уже 2025 год.

Уточнения

Lamborghini Diablo  — суперкар, выпускавшийся итальянской компанией Lamborghini в период с 1990 года по 2001 год.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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