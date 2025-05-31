Лето и бензин: проверьте 5 пунктов, чтобы не переплачивать за топливо

Лето — пора отпусков и путешествий, а значит, наши машины работают в усиленном режиме. Но даже если техника исправна, расход топлива может внезапно подскочить. Важно знать, что не только автомобиль, но и поведение водителя часто становится причиной лишних затрат.
В жару невозможно отказаться от комфорта. Однако работающий кондиционер увеличивает расход топлива до 15%. Умеренное использование и правильная настройка помогут сэкономить.
На горячем асфальте давление в шинах играет ключевую роль. Недокачанные шины увеличивают сопротивление качению, и мотору приходится "тянуть" сильнее. Проверьте давление перед каждой поездкой!
Летом мы везём с собой пляжные принадлежности, лодки, велосипеды. Любой лишний груз — это дополнительные литры бензина. Старайтесь убрать всё ненужное — машина скажет спасибо.
Резкие старты и торможения — главный враг экономии. Постарайтесь ездить плавно, особенно при поездках по загруженным дорогам.
Когда скорость превышает 80 км/ч, открытые окна превращают машину в "парусник". Это существенно повышает аэродинамическое сопротивление и увеличивает расход топлива.
Летний расход — это не только результат жары и загруженности багажника. Это комплекс мелочей, которые, если ими управлять, сэкономят вам не одну сотню рублей или левов. Будьте внимательны — и поездки будут не только комфортными, но и экономичными!
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.