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Лето и бензин: проверьте 5 пунктов, чтобы не переплачивать за топливо

1:49
Авто

Лето — пора отпусков и путешествий, а значит, наши машины работают в усиленном режиме. Но даже если техника исправна, расход топлива может внезапно подскочить. Важно знать, что не только автомобиль, но и поведение водителя часто становится причиной лишних затрат.

Нива
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нива

Причина №1: кондиционер

В жару невозможно отказаться от комфорта. Однако работающий кондиционер увеличивает расход топлива до 15%. Умеренное использование и правильная настройка помогут сэкономить.

Причина №2: неправильное давление в шинах

На горячем асфальте давление в шинах играет ключевую роль. Недокачанные шины увеличивают сопротивление качению, и мотору приходится "тянуть" сильнее. Проверьте давление перед каждой поездкой!

Причина №3: лишний багаж

Летом мы везём с собой пляжные принадлежности, лодки, велосипеды. Любой лишний груз — это дополнительные литры бензина. Старайтесь убрать всё ненужное — машина скажет спасибо.

Причина №4: агрессивный стиль вождения

Резкие старты и торможения — главный враг экономии. Постарайтесь ездить плавно, особенно при поездках по загруженным дорогам.

Причина №5: открытые окна

Когда скорость превышает 80 км/ч, открытые окна превращают машину в "парусник". Это существенно повышает аэродинамическое сопротивление и увеличивает расход топлива.

Летний расход — это не только результат жары и загруженности багажника. Это комплекс мелочей, которые, если ими управлять, сэкономят вам не одну сотню рублей или левов. Будьте внимательны — и поездки будут не только комфортными, но и экономичными!

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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