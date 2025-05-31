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Простой тест, который убережёт вас от больших затрат: как обычный лист бумаги спасает ваш двигатель

1:56
Авто

Водители знают: любая неисправность двигателя может обойтись очень дорого. И хотя диагностика обычно требует специального оборудования и немалых затрат, существует удивительно простой способ проверить состояние системы охлаждения — всего с помощью обычного листа бумаги.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Масло в антифризе: почему это серьёзно

Многие водители сталкивались с проблемой, когда в бачке с антифризом внезапно появляется масляная плёнка. Это не просто косметический дефект — масло в охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя, снижению эффективности охлаждения и дорогостоящему ремонту.

Причины могут быть разными:

  • Износ масляного теплообменника - он начинает пропускать масло в систему охлаждения

  • Пробитая прокладка впускного коллектора

  • Деформация блока цилиндров

  • Проблемы с водяным насосом и потерей давления

Проверка без диагностики — с листком бумаги

Опытные водители знают лайфхак: возьмите плотный лист бумаги, нарежьте на полоски и бросьте одну из них в бачок с антифризом. Важно — проверять только на холодном двигателе, чтобы не обжечься!

Достаньте бумагу, дайте ей пропитаться антифризом.
Аккуратно подожгите её зажигалкой.
Если она тлеет и горит медленно — всё в порядке.
Если сразу вспыхивает с сильным пламенем — значит, в системе есть масло, и пора ехать в сервис.

Почему это работает

Масло, попавшее в антифриз, пропитывает бумагу и при сгорании даёт сильное пламя. Такой простой тест может сэкономить вам тысячи рублей и уберечь двигатель от серьёзных повреждений.

Лист бумаги — это ваш "карманный диагност". Пару минут — и вы точно знаете, всё ли в порядке. Не игнорируйте тревожные сигналы — ведь правильный уход за машиной начинается с маленьких деталей.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС), ранее дви́гатель вну́треннего горе́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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