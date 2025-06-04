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Солнце палит, салон плавится — вещи, которые нельзя оставлять в машине

2:59
Авто

Когда солнце раскаляет кузов, кажется, что вещи в салоне просто нагреются и ничего страшного не произойдёт. Но в реальности температура в закрытом авто может подняться до +70 °C — и последствия будут не просто неприятными, а опасными. Некоторые предметы могут взорваться, испортиться или даже привести к пожару.

Rover 75
Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rover 75

Пластиковые бутылки с водой

Казалось бы — вода, что с ней может случиться? Но жара превращает обычную бутылку в опасный предмет. Пластик выделяет в воду вредные вещества — бисфенол А и фталаты, которые при попадании в организм нарушают гормональный фон.

Хуже того, прозрачная бутылка на сиденье или панели может работать как линза. Сфокусированный луч солнца способен воспламенить обивку. Возгорание салона из-за обычной воды — не миф, а зафиксированная на практике реальность.

Электроника

Смартфоны, ноутбуки, камеры, наушники — всё это чувствительно к перегреву. При высокой температуре:

  • аккумуляторы теряют ёмкость, вздуваются, могут загореться;
  • экраны выгорают или покрываются пятнами;
  • жёсткие диски выходят из строя;
  • корпус деформируется, особенно пластиковый.

Гаджет может буквально превратиться в бесполезный кирпич за один жаркий день.

Лекарства

Жара разрушает структуру большинства препаратов. Таблетки, инсулин, капли, мази и сиропы теряют свойства, могут стать не только неэффективными, но и опасными. Особенно если вы оставили лекарства в машине на весь день.

Аэрозоли и баллончики под давлением

Пена для бритья, освежители воздуха, краски, дезодоранты — внутри них сжатый газ. На жаре давление резко возрастает, и баллон может взорваться, повредив салон, выбив стекло и даже нанеся травмы. А если при этом просочится газ — возможно возгорание.

Очки

Особенно пластиковые. Оправы размягчаются, деформируются, линзы покрываются трещинами или отслаиваются. Металлические части могут нагреваться до температуры ожога. Одна жара — и дорогие очки превращаются в мусор.

Игрушки, продукты, документы

Детские игрушки из пластика или резины при нагреве выделяют формальдегид и токсины. Продукты портятся за считаные минуты. Деньги, паспорта, карты и документы могут выцвести, расплавиться, испортиться.


Жаркий салон — это опасно

Салон машины летом — это не просто теплица, а настоящая печь. Даже если вы оставляете вещи ненадолго, никогда не оставляйте в авто ничего ценного, чувствительного или потенциально опасного. Всё, что легко нагревается, может повредиться, воспламениться или навредить вам и вашему авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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