Новая машина без запаски — чем автопроизводители заменяют старую надёжность

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Раньше запасное колесо в багажнике было такой же неотъемлемой частью автомобиля, как домкрат и баллонный ключ. Но сегодня всё чаще новинки с конвейера выходят без него. Вместо "запаски" — максимум ремкомплект с герметиком. В чём причина, и что делать, если в дороге пробито колесо?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замена шин

Экономия, вес и экология

Основной мотив автопроизводителей — банальная экономия. Полноразмерное колесо — это затраты на металл, резину, хранение и логистику. Убрав его, производитель снижает себестоимость. При этом освобождённое пространство под полом багажника можно использовать для других целей — от ниш для инструмента до увеличенного багажного объёма.

Другой фактор — вес. Каждые 10-15 лишних килограммов ухудшают показатели по выбросам, а это напрямую влияет на сертификацию автомобиля. Чем легче машина, тем выше шансы соответствовать экологическим нормам, особенно в Европе.

Что дают шины RunFlat

В дорогих моделях запаска часто не предусмотрена из-за использования шин RunFlat. Даже при полном проколе они позволяют двигаться дальше — обычно до 80-100 километров. Но в условиях российских дорог, особенно вдали от городов, это не всегда решает проблему: не везде есть шиномонтаж, и не все сервисы работают с такими шинами.

Кроме того, RunFlat — решение не универсальное. Оно увеличивает жёсткость подвески, стоит дороже, а замена требует специализированного оборудования.

Когда нет ничего — ни колеса, ни инструмента

Некоторые модели теперь не комплектуются даже домкратом и ключом. А если шина обычная, но повреждена — и запаски нет, и инструментов нет, остаётся только одно: вызвать эвакуатор или мобильный шиномонтаж. Правда, не каждый мастер возьмётся за ремонт бокового пореза или сильного разрыва.

В таких случаях единственное, что предлагает производитель — ремкомплект. Он включает герметик и компрессор, и может спасти при небольшом проколе. Но если повреждение серьёзное — эта мера бесполезна.

Что делать водителю

Некоторые автомобилисты заранее докупают полноценное запасное колесо, если багажник позволяет. Другие возят "докатку" — она легче и компактнее, но рассчитана только на временное использование. Третий вариант — мобильный компрессор и герметик, хотя его эффективность ограничена.

А вот надеяться на удачу — плохая стратегия. Прокол может случиться где угодно, и отсутствие запаски легко превращает обычную поездку в дорогостоящую проблему.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

