Поддельная бочка, оригинальная этикетка — как контрафакт попадает в автосервисы

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Покупка моторного масла на розлив становится всё более популярной среди автовладельцев, особенно тех, кто стремится сэкономить. Но за внешне выгодной ценой может скрываться целый ряд рисков, о которых стоит знать заранее. Важно понимать: речь идёт не просто о расходном материале, а о ключевом компоненте, влияющем на ресурс двигателя.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Как маскируется подделка

Один из показательных случаев — когда гаражный мастер приобрёл бочку с логотипом известного бренда, а оказалось, что внутри было неизвестно что. Сам контейнер использовался для рекламы, но содержимое не имело ничего общего с оригинальной продукцией.

Это не исключение. Под видом фирменного масла часто продают смеси сомнительного происхождения. Внешне упаковка может выглядеть идеально — фирменные цвета, логотип, даже характерный запах. Но без надёжного источника у покупателя нет никакой гарантии, что внутри действительно качественный продукт.

Почему разливное масло дешевле

Экономия при покупке масла на розлив может составлять от 10 до 30%. Это объясняется отсутствием упаковки, затрат на логистику и маркировку. Но вместе с тем исчезает и основная гарантия качества. В открытой ёмкости масло легче разбавить, смешать с другим или попросту продать устаревший продукт.

При долгом хранении в негерметичной таре у масла портится структура — оно контактирует с воздухом, окисляется и теряет свои свойства. Даже если это оригинальное масло, нарушенные условия хранения могут превратить его в бесполезную жидкость.

Где покупать безопасно

Наиболее надёжный вариант — покупка масла в запечатанных канистрах у авторизованных поставщиков. Да, это дороже, но вы точно знаете, что получаете. Такой подход особенно важен для современных двигателей, чувствительных к качеству смазки.

Если вы всё же выбираете масло на розлив, то только у проверенных поставщиков с прозрачной системой поставок и быстрой оборачиваемостью товара. В идеале — прямо в сервисе, где масло заливается сразу и не успевает терять свойства при хранении.

Экономия не должна вредить мотору

Невозможно точно определить состав масла по цвету, запаху или консистенции. А ошибка может стоить дорого: перегрев, ускоренный износ, проблемы с турбиной и в худшем случае — капитальный ремонт двигателя. Стоит ли экономия пары сотен рублей таких последствий?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

