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Залил бензин подешевле — теперь двигатель работает на обидах

2:27
Авто

Вопрос качества бензина в России уже много лет вызывает споры. Одни водители уверены, что отечественное топливо уступает зарубежному, и стараются компенсировать это добавками и выбором более дорогих сортов. Другие не придают особого значения и заправляются тем, что дешевле. Кто прав, и что на самом деле важно при выборе бензина?

АЗС
Фото: Wikipedia by Pcmanrules, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
АЗС

Не только октановое число

Многие считают, что главное — выбрать топливо с нужным октановым числом. Но это только часть уравнения. Один из ключевых показателей качества — содержание серы. Этот элемент вреден не только для природы, но и для самого автомобиля: он разрушает топливную систему, катализатор, портит масло и наносит ущерб мотору.

Особенно страдают двигатели с прямым впрыском — сера оседает на форсунках, проникает в цилиндры и ухудшает смазку. У современных машин это может привести к серьёзным и дорогим поломкам.

Почему важен экологический стандарт топлива

В России сегодня действует стандарт "Евро-5", и это хороший показатель. В таком бензине содержание серы сведено к минимуму. В странах Европы введён "Евро-6", но для самих автомобилей он не даёт принципиального улучшения — его цель скорее в снижении выбросов.

На первый взгляд, дешёвое топливо в странах вроде Казахстана может показаться выгодным. Но за счёт более слабых стандартов ("Евро-4", а местами даже "Евро-2") в нём остаётся больше серы и других вредных примесей. Такое топливо не подходит для современных авто, и экономия на заправке может обернуться дорогим ремонтом.

Где и как заправляться безопасно

На трассах и в отдалённых районах часто встречаются подозрительно дешёвые АЗС. Иногда их топливо может подойти для старых моделей вроде "Жигулей". Но современные автомобили гораздо более чувствительны к составу бензина — особенно те, что оборудованы турбонаддувом, катализаторами и сложной электроникой.

Чтобы не рисковать, заправляться лучше на крупных сетевых станциях, где есть контроль качества. А ещё - сохранять чеки. Это может пригодиться в случае споров или проблем с топливом: чек — это прямое доказательство, где и когда была заправка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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