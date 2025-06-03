Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атомная энергетика возвращается в Европу: страны пересматривают свои программы
Пять простых советов, которые спасут ваше сердце от стресса — не упустите
Хотите плоский живот? Эти 5 привычек от от легенды фитнеса ускорят процесс в разы
Больше не в кредит: россиян переводят на "режим откладывания"
Сигналы из "жужжалки": УВБ-76 ожила сразу после встречи в Стамбуле
Россия вне Олимпиады-2026: МОК поддержал жёсткий запрет на хоккей
Не простил гадости: отец Децла отказался поздравлять внука Тони с 20-летием
Залил бензин подешевле — теперь двигатель работает на обидах
Экзистенциальная боль: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией и методе Ахматовой

Заправка в канистру — когда сотрудники АЗС вправе отказать, а когда нет

2:55
Авто

На первый взгляд заправка топлива в канистру кажется делом простым. Однако на практике водители нередко сталкиваются с отказом сотрудников АЗС. Причина чаще всего одна — несоответствие тары установленным требованиям. Особенно часто проблемы возникают с пластиковыми ёмкостями.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Почему на АЗС могут отказать в заправке

Любая заправочная станция работает по правилам противопожарной безопасности. Сотрудники обязаны следовать регламенту и не имеют права наливать топливо в случайную тару. Особенно строго относятся к пластиковым бутылкам, канистрам без маркировки и явно повреждённым ёмкостям. Даже если технически топливо в них можно залить — это небезопасно.

Иногда отказ продиктован не правилами, а субъективной оценкой. Например, если канистра выглядит ненадёжно или непрозрачно, сотрудник может просто отказать в заправке. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше заранее подготовить подходящую тару.

Какая канистра подойдёт

Самый надёжный вариант — металлическая канистра. Она соответствует всем нормам: устойчива к механическим повреждениям, не накапливает статическое электричество и герметично закрывается. Главное, чтобы объём тары был не меньше 1 литра — меньшие ёмкости к заправке не допускаются.

Современные пластиковые канистры также разрешены, но при одном важном условии — наличие маркировки, подтверждающей их пригодность для хранения горючего. Такие изделия изготавливаются из специальных материалов, проходят сертификацию и соответствуют требованиям ГОСТ Р 58404-2019.

Почему пластиковая канистра тоже может вызвать споры

Даже если канистра сертифицирована, у сотрудника АЗС могут возникнуть сомнения. Иногда это связано с устаревшими представлениями о безопасности пластика. Чтобы не спорить, стоит выбирать тару с чёткой маркировкой: надписью "для топлива", значком бензонасоса, указанием объёма и класса материала.

Если же сотрудник настаивает на отказе, можно вежливо сослаться на пункт 8.2.5 ГОСТ Р 58404-2019, в котором прямо указано, что отпуск топлива в полимерную канистру с маркировкой допускается. Знание этого пункта помогает избежать недоразумений и защитить свои права.

Безопасность — главный критерий

Заправка в канистру — это не формальность, а вопрос безопасности. Лучше один раз выбрать качественную тару, чем рисковать или вступать в конфликт. И даже если речь идёт всего лишь о нескольких литрах — подход должен быть серьёзным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать
Наука и техника
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать Аудио 
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Садоводство, цветоводство
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Отдых в Катаре дешевле перелёта — но есть коварная деталь
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух
Неизвестный лед найден в недрах Земли — его существование меняет многое
Украина получит тела — и счет: 180 миллиардов за 6000 погибших
Секретный голос на громкой связи: что произошло на переговорах в Стамбуле
Паника на Западе: русским осталось 12-15 километров до города Сумы, что дальше?
Генсек ОПЕК: нефтегазу нужны инвестиции в 650 млрд долларов ежегодно
Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане
Если хотите вкусно и быстро — запеканка с курицей решит все вопросы
Оставили багаж на земле: чем опасны умные чемоданы для авиаперелётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.