Заправка в канистру — когда сотрудники АЗС вправе отказать, а когда нет

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На первый взгляд заправка топлива в канистру кажется делом простым. Однако на практике водители нередко сталкиваются с отказом сотрудников АЗС. Причина чаще всего одна — несоответствие тары установленным требованиям. Особенно часто проблемы возникают с пластиковыми ёмкостями.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Почему на АЗС могут отказать в заправке

Любая заправочная станция работает по правилам противопожарной безопасности. Сотрудники обязаны следовать регламенту и не имеют права наливать топливо в случайную тару. Особенно строго относятся к пластиковым бутылкам, канистрам без маркировки и явно повреждённым ёмкостям. Даже если технически топливо в них можно залить — это небезопасно.

Иногда отказ продиктован не правилами, а субъективной оценкой. Например, если канистра выглядит ненадёжно или непрозрачно, сотрудник может просто отказать в заправке. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше заранее подготовить подходящую тару.

Какая канистра подойдёт

Самый надёжный вариант — металлическая канистра. Она соответствует всем нормам: устойчива к механическим повреждениям, не накапливает статическое электричество и герметично закрывается. Главное, чтобы объём тары был не меньше 1 литра — меньшие ёмкости к заправке не допускаются.

Современные пластиковые канистры также разрешены, но при одном важном условии — наличие маркировки, подтверждающей их пригодность для хранения горючего. Такие изделия изготавливаются из специальных материалов, проходят сертификацию и соответствуют требованиям ГОСТ Р 58404-2019.

Почему пластиковая канистра тоже может вызвать споры

Даже если канистра сертифицирована, у сотрудника АЗС могут возникнуть сомнения. Иногда это связано с устаревшими представлениями о безопасности пластика. Чтобы не спорить, стоит выбирать тару с чёткой маркировкой: надписью "для топлива", значком бензонасоса, указанием объёма и класса материала.

Если же сотрудник настаивает на отказе, можно вежливо сослаться на пункт 8.2.5 ГОСТ Р 58404-2019, в котором прямо указано, что отпуск топлива в полимерную канистру с маркировкой допускается. Знание этого пункта помогает избежать недоразумений и защитить свои права.

Безопасность — главный критерий

Заправка в канистру — это не формальность, а вопрос безопасности. Лучше один раз выбрать качественную тару, чем рисковать или вступать в конфликт. И даже если речь идёт всего лишь о нескольких литрах — подход должен быть серьёзным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

