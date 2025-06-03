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Смазка вредит креплению: как болты теряют надёжность из-за лишней помощи

3:09
Авто

При обслуживании автомобиля многие автолюбители исходят из здравого смысла: смазка резьбовых соединений должна облегчить жизнь. И действительно, в большинстве случаев это работает — резьба меньше подвержена коррозии и проще откручивается. Но вот с колесными болтами такая логика не срабатывает. Более того, может обернуться серьёзными проблемами.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Смазка меняет физику затяжки

Когда болт смазан, трение в резьбе уменьшается. Вроде бы — хорошо. Но на деле это значит, что при том же усилии затяжка получается сильнее, чем должна быть. А это уже риск: можно повредить резьбу, сорвать шпильку, а в перспективе — получить ослабление крепления в движении. Особенно опасно это на высоких скоростях и в поворотах: колесо может попросту начать откручиваться.

Почему болты прикипают и как с этим бороться

Основные причины затруднений при откручивании колесных болтов две: ржавчина и чрезмерная затяжка. Первая появляется из-за влаги, грязи и реагентов, особенно после зимы. Вторая — из-за использования пневмогайковёртов и закручивания "на глаз". Нередко в сервисах болты затягивают с чрезмерным усилием, не учитывая регламент.

Чтобы избежать таких ситуаций, лучше регулярно очищать резьбу и посадочные места, а затяжку выполнять строго по моменту — с помощью динамометрического ключа. Для большинства легковых автомобилей это 100-140 Н·м. Обычный баллонный ключ подходит лишь условно — его длина подобрана под среднее усилие, но точности не гарантирует.

Колёсные болты постоянно находятся под воздействием вибраций и температурных перепадов. Смазанные резьбы теряют необходимое трение, и это может привести к самопроизвольному ослаблению крепления. Особенно если смазка попала на конусную часть болта — там как раз и происходит фиксация.

А ещё есть температурный фактор: ступицы сильно греются при торможении. Обычные смазки (вроде солидола или ЦИАТИМа) при нагреве начинают деградировать, выгорают или, наоборот, "прикипают" намертво. В итоге открутить болт становится ещё сложнее, чем до нанесения смазки.

Есть исключения — и это важно

Если болты старые, с признаками коррозии, допускается использование специальных смазок — медной, графитовой или молибденовой. Они рассчитаны на высокие температуры и не влияют на момент затяжки так критично. Но даже в этом случае важно знать меру и не допускать попадания состава на конусную часть болта.

Доверяйте не интуиции, а технике

В случае с колесными болтами лучше придерживаться заводских рекомендаций. Вместо смазки — чистота резьбы, контроль затяжки и внимательное отношение к состоянию крепежа. Это не только избавит от проблем в будущем, но и обеспечит безопасность на дороге — то, на чём экономить точно не стоит.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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