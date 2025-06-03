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ROLF запускает зелёное моторное масло — и это не просто эффектный ход

2:18
Авто

На фоне роста числа фальсифицированных масел на рынке российские производители решили действовать нестандартно: теперь моторное масло может быть… зелёным. Но зачем это нужно и не повлияет ли новый цвет на свойства смазки?

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Масло как средство защиты от подделок

В Калужской области стартовало производство серии моторных масел с необычным оттенком. Новый зелёный цвет появился благодаря инновационному красителю, который не просто добавлен в состав, а встроен в основу продукта на молекулярном уровне. Это значит, что он не влияет на свойства масла и не вымывается со временем.

Как это устроено

Процесс окрашивания — тонкий и технически сложный. Требуются прецизионные дозировки, строгое соблюдение режимов смешивания и специализированное оборудование. Важно и то, что краситель устойчив к ультрафиолету, кислороду и высоким температурам. Он инертен, то есть не вступает в реакцию с присадками и базовыми компонентами масла.

Лабораторные испытания подтвердили: несмотря на непривычный цвет, защитные и смазывающие свойства полностью сохранены. Масло работает как положено, даже в тяжёлых условиях эксплуатации.

Что за масло и где его найти

Новинка — зелёное масло под брендом ROLF Professional - уже начала поступать в автопарки, официальные дилерские сети и сервисы. Пока в рознице его не найти: производитель делает ставку на профессиональный сегмент. Основа — синтетическая, с добавлением сертифицированных присадок, рекомендованных мировыми автопроизводителями.

Это масло стабильно при морозах, не выгорает под нагрузкой и рассчитано на тяжёлые условия эксплуатации. По характеристикам оно не уступает продуктам крупнейших международных брендов.

Почему не все производители пошли по этому пути

Окрашивание требует вложений: это не только дополнительное оборудование, но и более сложная логистика. Поэтому не все бренды спешат внедрять технологию — это повышает себестоимость, а значит, и цену на полке. Тем не менее, зелёное масло становится новым шагом в защите рынка от фальсификата.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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