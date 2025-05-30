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ТОП-5 самых безумных машин всех времён. Когда инженеры сказали: Сделаем это по-отчаянному!

1:58
Авто

Автомобили всегда были объектом дизайнерских поиском и решений.

SQuba Messestand TWB 2008
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan-Xp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
SQuba Messestand TWB 2008

Вот вам топ-5 самых безумных машин всех времён — когда конструкторы решили забыть про логику и просто взорвать воображение.

1. Tucker 48 (США, 1948)

Машина с "глазом" — поворотной фарой в центре капота, которая поворачивалась вместе с рулём. Кроме того, тормоза и двигатель — всё необычное и инновационное. Конструктор Уильям Такер явно играл по своим правилам.

2. Citroën DS (Франция, 1955)

Немного похожа на летающую тарелку: гидропневматическая подвеска, управляемый свет и вообще "космический" дизайн. В своё время казалась из будущего, сейчас — культ классики и странного гения.

3. Rinspeed sQuba (Швейцария, 2008)

Автомобиль, который может плавать и погружаться под воду! Да, это реальный концепт, где водитель переходит из сухопутного режима в подводный. Если захочешь — можно устроить морское путешествие, не выходя из салона.

4. DeLorean DMC-12 (США, 1981)

Знаменитый по "Назад в будущее" — с распашными дверями, "космическим" видом и совершенно непрактичным мотором. Безумие? Скорее культовый символ безумия.

5. Cadillac Eldorado Biarritz (США, 1957)

Модель, которая напоминает ракетоносец: хромированные плавники, тонны латуни и удивительная для своего времени роскошь. Выглядит так, будто вылетела из фантастического фильма.

Эти машины не просто передвигались по дороге — они бросали вызов здравому смыслу, традициям и иногда даже законам физики. Вот что значит — быть безумным в мире авто!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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