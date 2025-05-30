Легендарные советские внедорожники: от ГАЗ-69 до Нивы

Советский автопром подарил миру немало выдающихся внедорожников, многие из которых до сих пор используются и уважаются как за их простоту, так и за удивительную проходимость.
А какие же самые знаковые из них? Вот топ-4!
1. ГАЗ-69 (1953-1972)
Тип: легкий военный внедорожник. Двигатель: 2.1 л, 55 л. с.
Особенности:
Интересный факт: экспортировался более чем в 50 стран.
2. УАЗ-469 (1972-настоящее время)
Тип: универсальный армейский внедорожник. Двигатель: 2.5 л, 75-100 л. с.
Особенности:
Прозвище: "Козёл" — за способность карабкаться куда угодно.
3. ЛуАЗ-969 (1967-1992)
Тип: компактный полноприводный автомобиль. Двигатель: 0.9-1.2 л, воздушного охлаждения.
Особенности:
Интересный факт: выпускался на Луцком автозаводе, был любим в сельской местности.
4. ВАЗ-2121 "Нива" (1977-настоящее время)
Тип: компактный внедорожник. Двигатель: 1.6-1.7 л
Особенности:
Экспорт: продавалась по всему миру, особенно популярна была во Франции, Германии и Канаде.
Современность: до сих пор выпускается под брендом "LADA Niva Legend".
Советские внедорожники были построены не ради удобства, а ради функциональности. Они не блистали комфортом, но с честью справлялись с задачами, от полей Сибири до дорог Африки.
Многие из них до сих пор живут, ездят и даже участвуют в гонках по бездорожью.
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