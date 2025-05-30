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Легендарные советские внедорожники: от ГАЗ-69 до Нивы

2:43
Авто

Советский автопром подарил миру немало выдающихся внедорожников, многие из которых до сих пор используются и уважаются как за их простоту, так и за удивительную проходимость.

ваз-2121
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ваз-2121

А какие же самые знаковые из них? Вот топ-4!

1. ГАЗ-69 (1953-1972)

Тип: легкий военный внедорожник. Двигатель: 2.1 л, 55 л. с.

Особенности:

  • Разработан для нужд армии.
  • Простой и надёжный, как молоток.
  • Отличная проходимость на бездорожье.

Интересный факт: экспортировался более чем в 50 стран.

2. УАЗ-469 (1972-настоящее время)

Тип: универсальный армейский внедорожник. Двигатель: 2.5 л, 75-100 л. с.

Особенности:

  • Классика армейского стиля: аскетичный, но проходимый.
  • Используется до сих пор под названием "УАЗ Хантер".

Прозвище: "Козёл" — за способность карабкаться куда угодно.

3. ЛуАЗ-969 (1967-1992)

Тип: компактный полноприводный автомобиль. Двигатель: 0.9-1.2 л, воздушного охлаждения.

Особенности:

  • Передний привод (впервые в СССР среди внедорожников).
  • Маленький, но "живучий" — преодолевал невероятные препятствия.

Интересный факт: выпускался на Луцком автозаводе, был любим в сельской местности.

4. ВАЗ-2121 "Нива" (1977-настоящее время)

Тип: компактный внедорожник. Двигатель: 1.6-1.7 л

Особенности:

  • Первый в мире массовый внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом.
  • Идеальный баланс между комфортом легкового авто и возможностями внедорожника.

Экспорт: продавалась по всему миру, особенно популярна была во Франции, Германии и Канаде.
Современность: до сих пор выпускается под брендом "LADA Niva Legend".

Советские внедорожники были построены не ради удобства, а ради функциональности. Они не блистали комфортом, но с честью справлялись с задачами, от полей Сибири до дорог Африки.

Многие из них до сих пор живут, ездят и даже участвуют в гонках по бездорожью.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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