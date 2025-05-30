Легендарные советские внедорожники: от ГАЗ-69 до Нивы

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Советский автопром подарил миру немало выдающихся внедорожников, многие из которых до сих пор используются и уважаются как за их простоту, так и за удивительную проходимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ваз-2121

А какие же самые знаковые из них? Вот топ-4!

1. ГАЗ-69 (1953-1972)

Тип: легкий военный внедорожник. Двигатель: 2.1 л, 55 л. с.

Особенности:

Разработан для нужд армии.

Простой и надёжный, как молоток.

Отличная проходимость на бездорожье.

Интересный факт: экспортировался более чем в 50 стран.

2. УАЗ-469 (1972-настоящее время)

Тип: универсальный армейский внедорожник. Двигатель: 2.5 л, 75-100 л. с.

Особенности:

Классика армейского стиля: аскетичный, но проходимый.

Используется до сих пор под названием "УАЗ Хантер".

Прозвище: "Козёл" — за способность карабкаться куда угодно.

3. ЛуАЗ-969 (1967-1992)

Тип: компактный полноприводный автомобиль. Двигатель: 0.9-1.2 л, воздушного охлаждения.

Особенности:

Передний привод (впервые в СССР среди внедорожников).

Маленький, но "живучий" — преодолевал невероятные препятствия.

Интересный факт: выпускался на Луцком автозаводе, был любим в сельской местности.

4. ВАЗ-2121 "Нива" (1977-настоящее время)

Тип: компактный внедорожник. Двигатель: 1.6-1.7 л

Особенности:

Первый в мире массовый внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом.

Идеальный баланс между комфортом легкового авто и возможностями внедорожника.

Экспорт: продавалась по всему миру, особенно популярна была во Франции, Германии и Канаде.

Современность: до сих пор выпускается под брендом "LADA Niva Legend".

Советские внедорожники были построены не ради удобства, а ради функциональности. Они не блистали комфортом, но с честью справлялись с задачами, от полей Сибири до дорог Африки.

Многие из них до сих пор живут, ездят и даже участвуют в гонках по бездорожью.