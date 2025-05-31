Не покупай, пока не увидишь этот антирейтинг — машины-магниты для ДТП

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2:48
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По данным крупнейших страховых компаний, число страховых случаев с начала года уверенно ползёт вверх. В Совкомбанке зафиксировали +18,9% убытков по КАСКО по сравнению с началом 2024 года. В "РЕСО-Гарантии" рост ещё внушительнее — плюс 20%. Страховщики "Согласия" добавляют: частота аварий выросла на 0,5 п. п., а в "МАКСе" пока сохраняют спокойствие — у них цифры остались на уровне прошлого года.

Автомобиль Changan UNI-T 007
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Changan UNI-T 007

Кто чаще всего попадает в аварии

Согласно антирейтингу от "Согласия", лидируют китайские бренды:

  • Voyah Free — 57%

  • Jetour T2 — 52,8%

  • Li L7 — 52,2%

  • Exeed VX и Tank 300 — по 45,5%

СК "МАКС" дополнил список другими китайцами — Changan, Chery, а также корейцами и LADA. В "Совкомбанк Страховании" отметили примерно тот же состав:

  • Chery

  • EXEED

  • Changan

  • Omoda

  • Hyundai

ВСК подсчитала: китайцы за год увеличили свою долю в структуре аварийности с 4 до 7%, хотя в её "чёрный список" по-прежнему входят:

  • ВАЗ — 16%

  • Toyota — 8,3%

  • Hyundai — 6,1%

  • ГАЗ — 6%

  • Kia — 5,2%

  • Renault — 4%

"Абсолют Страхование" делает ставку на статистику по КАСКО:

  • LADA — 10%

  • Geely — 7%

  • Haval и ГАЗ — по 6%

  • Tank, Toyota, Chery — по 5%

Кто чаще всего идёт в "тоталь"

В списке машин, которые чаще всего признаются не подлежащими восстановлению, неожиданно вырвались европейцы:

  • Skoda Superb — 3,6%

  • Mazda 6, Volkswagen Passat, BMW 7-Series, Renault Sandero — от 1,45 до 1,64%

СК "Гайде" подтверждает: Volkswagen, Audi, BMW, Exeed чаще всего признаются "конструктивной гибелью". А вот "РЕСО-Гарантия" зафиксировала большее разнообразие: в списке и Kia, и LADA, и Chery, и Hyundai.

Интересно, что в "Абсолют Страховании" опять лидируют отечественные марки — LADA, ГАЗ, УАЗ, а также Changan и Geely.

По данным "Совкомбанк Страхования", больше всего полных потерь — у Chery, Geely и BMW. В "МАКСе" пошли дальше и заявили: "тотали" чаще всего создаются искусственно. Виноваты в этом мошенники, которые ставят на "праворульки", старые BMW и Mercedes — и запускают "карусель" страховых выплат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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