Не покупай, пока не увидишь этот антирейтинг — машины-магниты для ДТП

По данным крупнейших страховых компаний, число страховых случаев с начала года уверенно ползёт вверх. В Совкомбанке зафиксировали +18,9% убытков по КАСКО по сравнению с началом 2024 года. В "РЕСО-Гарантии" рост ещё внушительнее — плюс 20%. Страховщики "Согласия" добавляют: частота аварий выросла на 0,5 п. п., а в "МАКСе" пока сохраняют спокойствие — у них цифры остались на уровне прошлого года.
Согласно антирейтингу от "Согласия", лидируют китайские бренды:
Voyah Free — 57%
Jetour T2 — 52,8%
Li L7 — 52,2%
Exeed VX и Tank 300 — по 45,5%
СК "МАКС" дополнил список другими китайцами — Changan, Chery, а также корейцами и LADA. В "Совкомбанк Страховании" отметили примерно тот же состав:
Chery
EXEED
Changan
Omoda
Hyundai
ВСК подсчитала: китайцы за год увеличили свою долю в структуре аварийности с 4 до 7%, хотя в её "чёрный список" по-прежнему входят:
ВАЗ — 16%
Toyota — 8,3%
Hyundai — 6,1%
ГАЗ — 6%
Kia — 5,2%
Renault — 4%
"Абсолют Страхование" делает ставку на статистику по КАСКО:
LADA — 10%
Geely — 7%
Haval и ГАЗ — по 6%
Tank, Toyota, Chery — по 5%
В списке машин, которые чаще всего признаются не подлежащими восстановлению, неожиданно вырвались европейцы:
Skoda Superb — 3,6%
Mazda 6, Volkswagen Passat, BMW 7-Series, Renault Sandero — от 1,45 до 1,64%
СК "Гайде" подтверждает: Volkswagen, Audi, BMW, Exeed чаще всего признаются "конструктивной гибелью". А вот "РЕСО-Гарантия" зафиксировала большее разнообразие: в списке и Kia, и LADA, и Chery, и Hyundai.
Интересно, что в "Абсолют Страховании" опять лидируют отечественные марки — LADA, ГАЗ, УАЗ, а также Changan и Geely.
По данным "Совкомбанк Страхования", больше всего полных потерь — у Chery, Geely и BMW. В "МАКСе" пошли дальше и заявили: "тотали" чаще всего создаются искусственно. Виноваты в этом мошенники, которые ставят на "праворульки", старые BMW и Mercedes — и запускают "карусель" страховых выплат.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.