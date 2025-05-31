На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру

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Одни модели становятся иконами, другие — просто исчезают. Без шума, без финального аккорда. Хотя могли бы остаться на пьедестале. Просто мода изменилась: сегодня в топе кроссоверы, завтра — китайцы, а послезавтра всем подавай электрокары. А ведь есть автомобили, которым не хватает только одного — внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Ford Mondeo

Вот пять машин, которые не кричат о себе, но честно делают свою работу. И делают это очень хорошо.

Ford Mondeo (пятое поколение)

Ушёл без прощаний. А ведь это был настоящий бизнес-седан, который мог дать фору даже Camry. Просторный салон, тишина на трассе, классная мультимедиа и уверенная езда — особенно с 2.0 EcoBoost и автоматом. Подвеска — в точку, дизайн — взрослый и сдержанный.

Почему забыли? Всё просто: не было рекламы, доллар подскочил, а Ford вообще свернул деятельность в РФ. Но Mondeo на вторичке до сих пор — тихий гость, которого стоит взять.

Mitsubishi Lancer X

Когда-то символ молодёжного драйва. Сейчас — почти реликт. Но внутри это всё такой же надёжный повседневный седан. Атмосферники ходят по 250 тыс. км, вариатор не капризен, подвеска живучая, кузов — не гниёт. И внешний вид до сих пор бодрит.

В потоке смотрится строго и не теряется. Особенно если не хочется ехать на "обмылке".

Opel Astra J

Красавица из Европы, которая незаслуженно не прижилась. Хэтчбек или универсал — в любом виде она удобная, симпатичная и с неплохой управляемостью. 1.4 и 1.6 — не вечные, но с нормальным обслуживанием живут долго.

Рулится она круче, чем думаешь, а по цене часто дешевле одноклассников. Просто в голове сидит миф: "немец — дорого". А на деле — всё разумно.

Nissan Almera (G15)

Платформа от Logan, лицо — будто "немного Camry". Но суть — надёжная повседневная рабочая лошадка. Мотор — проверенный, подвеска — мягкая, клиренс — почти как у кросса. Да, салон прост, но места много, тепло и тихо.

Она не стремилась блистать. Она просто ехала и не ломалась. И до сих пор может.

Peugeot 408

Недооценённый француз с русской душой. Просторный, мягкий, с высоким клиренсом и большой выносливостью. Варианты моторов на любой вкус, подвеска — для наших дорог.

Просто логотип не тот. Но если закрыть глаза на предвзятость — это один из лучших седанов на вторичке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

