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Китайская упаковка, японский значок: что скрывается за новыми Toyota в РФ

1:51
Авто

Заявления о возвращении Toyota на российский рынок оказались преждевременными. Официального разрешения от японского правительства нет, а санкции по-прежнему в силе. Поэтому о полномасштабном возвращении бренда говорить рано.

Toyota Corolla Cross HEV GR Sport
Фото: commons.wikimedia by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla Cross HEV GR Sport

По словам главного редактора журнала "Автостиль" Алексея Соколова, японская компания действительно вела закрытые переговоры в арабских странах с российскими автодилерами. Но это скорее разведка обстановки, чем подготовка к запуску, сообщает URA. RU.

"Пока действуют санкции, Toyota Motor не может признать официальные поставки в РФ", — отметил он.

Большинство "новых" Toyota в России сегодня - это машины, собранные для китайского рынка и ввезённые параллельным импортом. Такая же ситуация и с автомобилями Mazda. Об этом рассказал партнёр агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"Это не новое. Продажи идут через Китай. Российские компании выкупают машины, дают свою гарантию и оформляют это как собственную инициативу", — пояснил он.

Автоэксперты сходятся во мнении: это всего лишь прощупывание ситуации. Toyota наблюдает, как реагирует российский рынок и как к этому относятся в других странах.

"Головной офис, скорее всего, смотрит через Китай, как ведёт себя рынок. Но я бы не рассчитывал, что такие поставки станут массовыми", — добавил Соколов.

Есть и другой сдерживающий фактор — цена. Из-за высоких пошлин, утилизационного сбора и отсутствия сборочных площадок, машины Toyota в РФ будут сильно дороже Lada и китайских аналогов.

"Toyota не сможет конкурировать с ними по цене. Да, у марки есть поклонники, но массовым выбором она не станет", — подытожил Моржаретто.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо: ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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