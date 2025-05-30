Икарус-250: венгерский автобус, который был круче Мерседеса

Он был длинный, бело-красный и свистел, как реактивный самолёт при разгоне.
"Икарус-250" — это не просто автобус, это была мечта пассажира и гордость водителя. Настоящий лайнер для трасс, а не этих ваших "маршруток".
Венгрия давала жару
Производился с 1973 года в Будапеште и сразу пошёл "в народ" по всему СССР. Особенно полюбился в междугородних рейсах — от областного центра до райкома, от вокзала до моря. Увидеть его у сельского ДК — было как если бы сегодня припарковался Tesla Cybertruck.
Уровень комфорта: "почти самолёт"
Свист, рык, и опять свист
Двигатель Raba D215 — дизельный зверь, который мог увести автобус за 90 км/ч, если водитель был смелым, а трасса прямая. Звук этого монстра помнят до сих пор: глухой рык на разгоне и музыкальный свист турбины, словно автобус собирался взлететь (но не взлетал — слава богу).
Почему его любили
Просторный — 45-50 мест, без коленей в затылке.
Легендарно надёжный — работал в мороз, жару и при полной загрузке с багажом из трёх тюков и одной козы.
Запчасти находились из воздуха. Механики делали чудеса: подходила деталь от трактора — и вперёд на 300 км.
Куда делся
Постепенно с 2000-х Икарусы ушли на пенсию — место заняли пластиковые "неопланы" и "мерседесы", а иногда и маршрутки "из ничего". Но до сих пор Икарусы-250 возят людей в некоторых регионах СНГ, как ни в чём не бывало. Потому что неубиваемый.
Икарус-250 — это когда автобус был автобусом, а не консервной банкой с вайфаем. Он не умел говорить с диспетчером, но довозил до места. Он не был "экологически нейтральным", зато вёз клубнику, людей и судьбы сквозь весь Союз — уверенно и с характером.
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