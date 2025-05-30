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Советские машины-гиганты: когда больше значило лучше

2:15
Авто

Советский Союз обожал масштаб: в экономике, строительстве, технике. Машины-гиганты стали визитной карточкой той эпохи.

АН-225
Фото: commons.wikimedia.org by mark steven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АН-225

Огромные, тяжёлые и мощные, они не просто впечатляли — они решали задачи, с которыми обычная техника справиться не могла. В СССР "больше" действительно часто означало "лучше" — и на это были свои причины.

Зачем СССР нужны были гиганты

Карьеры и стройки

Глубокие шахты и огромные карьеры требовали соответствующей техники. Самосвалы БелАЗ (от 27 до 130 тонн грузоподъёмности) стали легендами. Также использовались мощные тягачи МАЗ-537, способные перевозить ракеты и танки.

Сельское хозяйство

Для освоения огромных полей нужны были тракторы вроде Кировца К-700 — тяжёлый, мощный, с широким захватом. Он заменял несколько обычных машин.

Военные и спецзадачи

Для армии и инженерных войск создавались машины вроде БАТ-М и ТММ-6 — они расчищали завалы, строили дороги и переправы. Специальные платформы перевозили самые габаритные грузы — от турбин до межконтинентальных ракет.

Эксперименты и престиж

Проекты вроде экраноплана "Лунь" и самолёта АН-225 "Мрия" — это уже демонстрация инженерной мощи. Они стали символами технического прорыва и амбиций сверхдержавы.

Почему делали такими большими

  • Огромная территория — нужно было много и быстро перевозить.
  • Недостаток инфраструктуры — проще создать одного гиганта, чем полагаться на сеть техники.
  • Престиж и политика — СССР стремился показать технологическое превосходство.
  • Эффективность — один мощный трактор или тягач заменял несколько меньших.

Советские машины-гиганты — это не просто курьёзы, а инструмент для решения масштабных задач. Они отражали дух своего времени — когда нужно было быстро, мощно и с размахом. И даже сегодня эти машины вызывают уважение — за инженерную дерзость и практическую мощь.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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