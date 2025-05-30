Советские машины-гиганты: когда больше значило лучше

Советский Союз обожал масштаб: в экономике, строительстве, технике. Машины-гиганты стали визитной карточкой той эпохи.
Огромные, тяжёлые и мощные, они не просто впечатляли — они решали задачи, с которыми обычная техника справиться не могла. В СССР "больше" действительно часто означало "лучше" — и на это были свои причины.
Карьеры и стройки
Глубокие шахты и огромные карьеры требовали соответствующей техники. Самосвалы БелАЗ (от 27 до 130 тонн грузоподъёмности) стали легендами. Также использовались мощные тягачи МАЗ-537, способные перевозить ракеты и танки.
Сельское хозяйство
Для освоения огромных полей нужны были тракторы вроде Кировца К-700 — тяжёлый, мощный, с широким захватом. Он заменял несколько обычных машин.
Военные и спецзадачи
Для армии и инженерных войск создавались машины вроде БАТ-М и ТММ-6 — они расчищали завалы, строили дороги и переправы. Специальные платформы перевозили самые габаритные грузы — от турбин до межконтинентальных ракет.
Эксперименты и престиж
Проекты вроде экраноплана "Лунь" и самолёта АН-225 "Мрия" — это уже демонстрация инженерной мощи. Они стали символами технического прорыва и амбиций сверхдержавы.
Почему делали такими большими
Советские машины-гиганты — это не просто курьёзы, а инструмент для решения масштабных задач. Они отражали дух своего времени — когда нужно было быстро, мощно и с размахом. И даже сегодня эти машины вызывают уважение — за инженерную дерзость и практическую мощь.
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