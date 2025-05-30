Колодки за копейки, фара как крыло самолёта: где китайский авто играет в прятки с кошельком

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцы китайских машин часто радуются: "Ну хоть с расходниками всё просто!" И правда, масла, фильтры, колодки и прочее по мелочи стоят недорого, а нужные детали почти всегда в наличии. Всё благодаря активному производству в Азии и постоянным поставкам на рынок. Об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain ремонт автомобиля

Но как только дело доходит до реального ремонта, ситуация резко меняется. Поменять стекло, фонарь, рычаг или амортизатор? Иногда проще морально подготовиться к стоимости, которая не уступает, а порой и превосходит ценник на запчасти для японцев и европейцев в том же классе. Сюрприз? Вполне ожидаемый.

Что пошло не так с ценами на китайские авто

Всё началось с конца 2024 года. Рынок почувствовал резкий рост спроса на китайские машины, а вместе с ним — и на запчасти. Поставщики не успели адаптироваться, логистика начала сбоить, а отсутствие нормального дилерского сервиса добавило головной боли.

Сложности с поставками — из-за оплаты, логистики и сроков

Подорожание деталей — потому что спрос вырос, а складов мало

Нет дилеров — ищешь, заказываешь сам, переплачиваешь

Да, санкций между Россией и Китаем нет. Но проблемы с платежами и доставка "в обход" — реальность, которую теперь приходится учитывать.

А ещё - не всё так гладко с качеством

На старте всё кажется дешёвым и доступным, но через пару лет выясняется, что детали китайского производства часто служат меньше, и ТО нужно делать чаще. А это значит — долгосрочная стоимость владения растёт, пусть даже изначально всё выглядело экономно.

На короткой дистанции — дешёво, на длинной — как получится

Сравнивать китайский и европейский автосервис по цене — не ошибка. Но если смотреть вдаль, важно учитывать не только сумму в чеке, но и частоту этих чеков. А ещё - стресс, время и поиски нужной детали.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

