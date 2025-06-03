Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тот самый вкус детства… только без молока: чем теперь заменяют сливки
Китаянка съела фрукт в гостинице Сингапура и была оштрафована — что не понравилось персоналу?
Крупнейший бизнесмен пообещал потратить большую часть своего состояния на развитие Африки
Прохор Шаляпин сравнил свой дом с убежищем Фредди Крюгера: что с ним происходит?
Вы носите это — и выглядите уставшей: летние ошибки, которых не видно
Возраст больше не скрыть: здоровье теперь считают по новой формуле
Шаляпин озвучил цену возвращения в Пусть говорят: я перерос это
Он мог править в стае, но выбрал одиночество: поведение волка нарушило законы природы
Никаких химикатов: один предмет из дома спас теплицу от гнили и вредителей

На чём не страшно ехать в Карелию: машины, которые не подведут в дороге

2:14
Авто

Путешествия по России — это не про картинку с шоссе в закате. Это про ямы, щебёнку, затяжные участки без заправок и дороги, которые внезапно заканчиваются… лесом. Поэтому к выбору машины для таких вояжей нужно подходить не по принципу "чтобы красиво", а "чтобы доехало".

багажник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
багажник

Главное — не убить подвеску на первом километре

Если ваш маршрут ведёт в сторону Байкала, Карелии или Крыма, будьте готовы к перепадам, гравию и "грейдеру". Здесь выручат энергоёмкая подвеска и клиренс не меньше 170 мм. Она сгладит удары, удержит сцепление с дорогой и спасёт ваши нервы — особенно после десятого километра "волн".

Комфорт — не роскошь, а выживание

На длинных участках трассы устаёт не только спина, но и внимание. Автомобиль с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе будет вести себя как вежливый напарник: поддержит скорость, не даст съехать в кювет и даст передышку мозгу.

Сломался посреди Урала? Надеемся, у тебя не редкий премиум

Одна из самых частых ошибок — забыть про СТО. Даже надёжная машина может попросить помощи, и если в округе на 300 км нет ни одной станции, вы остаётесь наедине с природой. Решение — брать массовую модель с распространёнными запчастями и сервисами. По надёжности уверенно лидируют японцы, корейцы и проверенные отечественные модели.

Гибриды — не игрушка, а реальная экономия

Если едете далеко, гибридный двигатель может сэкономить 20-30% топлива в смешанном цикле. Особенно это чувствуется при переменной скорости и в "пробках" у въезда в города. Плавный ход, меньше шумов, экономия — отличный вариант, если вы не фанат дизеля и не гонитесь за пиковыми скоростями.

Не в "салон смотреть", а в подвеску, заправки и маршрут

Поездка по России — это не просто километры, а испытание для машины и водителя. Выбирайте авто с умом, и путешествие запомнится не поломкой на обочине, а видом на озеро в тишине.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Ура́л (от баш. Урал) — географический регион в России и Казахстане, протянувшийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной
Шоу-бизнес
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной Аудио 
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать
Наука и техника
Когда людей слишком много: вот в какой момент Земля начнёт нас выключать Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итоги переговоров в Стамбуле: адекватность Мединского и надутые щёки укроминистра Умерова Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Последние материалы
США требуют от других стран срочно внести предложения по пошлинам
Эти мелочи разрушают домашние тренировки — как избежать главного провала
Жирные волосы уже на следующий день после мытья? Вот как продлить свежесть и сохранить их чистыми дольше
Чем удивляет Коста-Рика: страна, где царит pura vida
Зачем Гитлер и Аненербе искали в Тибете Шамбалу?
Хотел как лучше — остался без двигателя: опасная правда про присадки
Мало кто осмелится: Яна Поплавская оценила заявление Дурова о своей национальности
Газовый коллапс: Украина в панике ищет €1 млрд, чтобы не замерзнуть
Он смотрел в душу: странное животное с человеческими глазами потрясло охотника
Бабушка сыплет белый порошок — и собирает вёдра урожая: соседи гадают, в чём дело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.