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Хотел как лучше — остался без двигателя: опасная правда про присадки

2:12
Авто

Кажется, что капелька "чудо-присадки" способна подарить двигателю вторую молодость: будет тише, бодрее, экономичнее. Магия, да и только! Но на деле это не эликсир вечной жизни, а скорее странный эксперимент, последствия которого могут вылезти дорого. Особенно если лить это добро в современное моторное масло.

Моторное масло
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License
Моторное масло

Масло уже с умом — туда ничего не надо

Современное моторное масло — это не просто жидкость из канистры. Это химия на уровне космоса: десятки компонентов, сотни тестов, выверенные формулы. Каждый элемент играет свою роль: кто-то защищает от износа, кто-то моет, кто-то гасит температуру и не даёт всему этому закипеть в буквальном и фигуральном смысле.

Всё в этом "масляном коктейле" рассчитано на миллилитры. И если вы решите, что знаете лучше и капнете туда "улучшатель" — баланс летит, и дальше начинается эффект домино.

Что может пойти не так (а пойдёт)

На первый взгляд вроде всё хорошо — мотор мягче звучит, трение ниже. Но потом…

  • Падает зольность — увеличивается износ в цилиндрах

  • Снижаются моющие свойства — привет, нагар

  • Меняется поведение масла при температуре — мотор "кипит" по-тихому

В итоге, то, что обещало улучшения, лишает двигатель защиты.

А производители вас не поддержат

Заливая добавку, вы по сути портите продукт, за который инженеры в лабораториях бились годами. Ни один производитель масла не даст гарантий, если в него что-то подмешали. Потому что это уже не их продукт — это "неизвестный суп с мотором внутри".

Работает — не трогай

Если масло соответствует допускам, подобрано по вязкости и сертифицировано — оно делает всё, что нужно. Без присадок, без фокусов. Да, не будет "магического ускорения", но и движок не начнёт умирать внезапно.

Двигатель — не лаборатория

Можно экспериментировать с тюнингом, винилом, ковриками. Но масло — не то место, где нужно "проявить себя". Потому что в случае с мотором одна лишняя капля может стоить не только ресурса, но и целого капремонта.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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