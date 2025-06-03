Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыба, которая не пахнет рыбой: что делают с форелью перед подачей в ресторанах
Как организовать хранение в маленькой квартире: 5 простых решений для всех ваших вещей
Атлантида была не одна: на карте появится восьмой континент Земли
Американский инвестор пытал неделями итальянца из-за криптовалюты
Характеристики вагонов советских пассажирских поездов
Естественное решение против муравьёв: безопасно для человека и сада
Экспорт российских алмазов обрушился: что скрывается за цифрами
На что смотреть, покупая Tiguan, чтобы не остаться без штанов
Топ-5 самых быстрых мотоциклов XX века

Руль обжигает, салон как гриль? Возможно, ты просто не туда припарковался

2:32
Авто

Сел в машину, а руль как сковородка, сиденье прилипает к футболке, и воздух внутри будто из микроволновки? Привет, лето. Даже короткая стоянка под солнцем способна превратить ваш авто в настоящий паровой котёл. Но всё не так безнадёжно — спасение есть, и оно начинается с того, как и где вы паркуетесь.

Машины под деревьями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машины под деревьями

Тень — иллюзия безопасности

Нашёл тенёк и думаешь, что победил жару? Увы. Через пару часов солнце сдвинется, и твоя "засада" окажется на раскалённой плите.

Что делать:

  • Паркуйся так, чтобы солнце било в корму — задняя часть нагревается меньше.

  • Идеальный вариант — "лицом" на восток: утром светло, но не жарко, а днём солнце уйдёт назад.

  • Смотри вперёд — буквально. Прогнозируй, куда сместится тень, как будто ты шахматист.

Под деревом — не так райски, как кажется

Крона — это красиво.

Но:

  • Смола, птичьи "бомбы", липкие пятна и пыль в дренажах — и кузов уже плачет.

  • Если всё-таки встал под дерево — после мойки не тяни.

Никакой травы и грунта — это не пикник

Парковка на земле или лужайке — ловушка:

  • Почва отдаёт пар снизу, создавая эффект сауны.

  • Повышенная влажность ускоряет коррозию и "мочит" салон.

  • Лучший выбор — бетон или асфальт.

Горячие тормоза? Дай им остыть

После трассы или активной езды:

  • Не ставь авто на уклон с ручником — колодки могут "прикипеть".

  • Лучше — передача, подставка под колесо и 10 минут на отдых.

Минимум усилий — максимум эффекта

Чтобы не вариться в машине:

  • Поставь солнцезащитный экран — салон будет прохладнее на 10-15°C.

  • Шторки на боковых окнах спасут пластик от выгорания.

  • Приоткрой окна, если безопасно — для вентиляции.

Если оставляешь машину надолго — укрой как следует

  • Чехол с отражающим слоем спасёт ЛКП и обивку.

  • Варианты с вентиляцией — вообще топ: меньше влаги, меньше жары.

Не оставляй это в машине — даже на минуту

Жара может устроить настоящее шоу:

  • Гаджеты, телефоны, пауэрбанки — вздуваются и умирают.

  • Аэрозоли — могут взорваться.

  • Очки и пластиковые детали — плавятся, оставляя пятна.

  • Бутылка с водой — да, даже она — может прожечь обивку через эффект линзы.

Уточнения

Парко́вка  — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса
Красота и стиль
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Огородное чудо: как простой продукт со стола спасает огурцы от желтых листьев
Последние материалы
На что смотреть, покупая Tiguan, чтобы не остаться без штанов
Топ-5 самых быстрых мотоциклов XX века
Мясоеды стареют быстрее: новое исследование ставит точку в споре о рационе
Модели с 2010 по 2016 год: Kia отзывает более 55 тыс. авто
Плохо и для кошелька, и для здоровья: почему 26 градусов на кондиционере может стать вашим худшим решением
Секатор в помощь: как ухаживать за огурцами, чтобы собирать ведро с куста
Маргарита Симоньян открывает свою душу: как кома мужа перевернула её жизнь
Как сделать взгляд моложе: идеальный трюк с хайлайтером для скрытия нависшего века
Маринад с куркумой делает из капусты настоящее чудо — и никто не верит, что вы готовили дома
Была ли в СССР система отдыха: всё включено?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.