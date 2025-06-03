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На что смотреть, покупая Tiguan, чтобы не остаться без штанов

2:01
Авто

Этот кроссовер до сих пор на слуху, а его владельцы часто защищают модель как любимого питомца. Но что скрывается за привлекательной ценой и немецким шильдиком? Разбираемся, стоит ли брать Volkswagen Tiguan первого поколения на вторичке — и чего ждать после покупки.

Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Когда "автомат" — удача

Вариант с полным приводом и гидромеханическим автоматом Aisin - настоящая находка. В то время как второе поколение Tiguan уже редко радует таким тандемом, в первом — это вполне доступное сочетание. За сумму до 2 миллионов рублей можно найти экземпляр с пробегом около 120 тысяч километров.

Коробка 09M, известная как Aisin TF-62SN, признана выносливой: без серьёзных вмешательств она "бежит" 150 тысяч км, а при уходе и чистке теплообменника — все 250 тысяч. Это действительно жирный плюс для любителей надёжной классики.

Но с мотором — не всё гладко

Главная загвоздка — двухлитровый TSI серии EA888. Именно он влезает в бюджет, и это не самая приятная новость.

У мотора репутация капризного:

  • Жор масла уже стал мемом среди владельцев

  • Быстро коксуется впуск

  • Уязвимы привод ГРМ, ТНВД, водяной насос и клапан EGR

Этот мотор требует постоянного внимания, и экономить на обслуживании — плохая идея.

Что радует

Несмотря на моторные заморочки, Tiguan первого поколения — не провал. Он уверенно стоит на дороге, радует устойчивостью, мягкой подвеской и хорошей управляемостью. Интерьер — эргономичный и комфортный, даже спустя годы чувствуется немецкий подход.

Но есть и мелочи, которые бесят

Слабое лакокрасочное покрытие - вот что раздражает многих владельцев. Сколы появляются легко, и кузов без защиты быстро теряет товарный вид.

Уточнения

Volkswagen Tiguan ([tiɡuˈɑːn]) — компактный кроссовер компании Volkswagen, производимый в 3 поколениях с 2007 года. Сборка автомобиля осуществляется на заводах Volkswagen в Вольфсбурге (Германия).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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