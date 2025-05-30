B-класс за миллион: что известно о новой Lada Iskra

Скоро стартуют продажи новой российской машины.
Lada Iskra — это новый автомобиль B-класса, разработанный АвтоВАЗом. Модель расположена в линейке между Lada Granta и Vesta. Серийное производство стартовало 19 апреля 2025 года, начало продаж запланировано на июль.
Ключевые характеристики
Габариты: длина — 4333 мм, ширина — 1777 мм, высота — 1517 мм, колесная база — 2603 мм, дорожный просвет — 170 мм.
Силовые установки: 1,6-литровые бензомоторы мощностью 90 и 106 л. с. КПП: 5-ступенчатая и 6-ступенчатая механика, а также вариатор. Багажник: объём — 500 литров.
Стоимость и комплектации
Минимальная цена — от 1,2 млн рублей. Максимальная комплектация — около 1,6 млн рублей.
Оснащение в зависимости от вариации может включать:
Место на рынке
Модель ориентирована на покупателей, которым нужен современный и практичный автомобиль в среднем ценовом сегменте. Lada Iskra предназначена для тех, кто ищет баланс между доступностью и уровнем оснащения.
Начало продаж
Поступление в дилерские центры ожидается с 20 июля 2025 года.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.