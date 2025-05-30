B-класс за миллион: что известно о новой Lada Iskra

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Скоро стартуют продажи новой российской машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Iskra

Lada Iskra — это новый автомобиль B-класса, разработанный АвтоВАЗом. Модель расположена в линейке между Lada Granta и Vesta. Серийное производство стартовало 19 апреля 2025 года, начало продаж запланировано на июль.

Ключевые характеристики

Габариты: длина — 4333 мм, ширина — 1777 мм, высота — 1517 мм, колесная база — 2603 мм, дорожный просвет — 170 мм.

Силовые установки: 1,6-литровые бензомоторы мощностью 90 и 106 л. с. КПП: 5-ступенчатая и 6-ступенчатая механика, а также вариатор. Багажник: объём — 500 литров.

Стоимость и комплектации

Минимальная цена — от 1,2 млн рублей. Максимальная комплектация — около 1,6 млн рублей.

Оснащение в зависимости от вариации может включать:

фронтальные аэрбэги,

систему стабилизации (ESC),

ассистент трогания на подъёме,

мультимедийный экран 8",

климат-контроль,

обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Место на рынке

Модель ориентирована на покупателей, которым нужен современный и практичный автомобиль в среднем ценовом сегменте. Lada Iskra предназначена для тех, кто ищет баланс между доступностью и уровнем оснащения.

Начало продаж

Поступление в дилерские центры ожидается с 20 июля 2025 года.