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Как ездили на советских автобусах: простота и надёжность без излишеств

1:56
Авто

Советские автобусы — это целая эпоха общественного транспорта.

Салон ЛиАЗ-5256
Фото: commons.wikimedia.org by Кривич Илья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон ЛиАЗ-5256

Они перевозили миллионы людей по городам и между населёнными пунктами, а внутри — царила своя, особенная атмосфера. Рассмотрим, как выглядел салон популярных моделей того времени, и почему именно такой дизайн отвечал требованиям эпохи.

Как выглядели внутри советские автобусы

ЛиАЗ-677 — простой и практичный городской автобус. Его салон отличался минимализмом: деревянные или обтянутые скромной тканью сиденья, большие раздвижные окна и металлические поручни. Комфорт был скромный, но для массовых перевозок этого вполне хватало.

Икарус-280 — более просторный и комфортный "звёздный" автобус, известный своими мягкими сиденьями и большими окнами. Высокие потолки, хорошее освещение и вентиляция делали поездку приятнее, особенно на длинных маршрутах.

ЛАЗ-695 — автобус с уютным салоном, где были тканевые сиденья и шторки на окнах. Оформление в тёплых тонах добавляло домашнего уюта.

КАвЗ-685 — жёсткий и практичный, предназначенный для коротких поездок, с минимальным комфортом, но высокой проходимостью.

РАФ-2203 — маленький микроавтобус с мягкими сиденьями и хорошим освещением, который часто использовали как маршрутку.

Интерьеры советских автобусов отличались простотой и надёжностью, без излишеств и модных наворотов. Такой подход идеально соответствовал реалиям — тяжёлые дороги, высокая нагрузка и необходимость обслуживания большого количества пассажиров.

Поэтому, несмотря на кажущуюся суровость, эти автобусы по-своему были комфортными и функциональными для своего времени.

Уточнения

Авто́бус (сокращение от автомобиль-омнибус) — безрельсовое механическое моторное транспортное средство, технически предназначенное для перевозки девяти и более пассажиров и способное маневрировать на дороге.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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