Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грета Тунберг идёт на прорыв: активистка посетит Газу после действий армии Израиля
Вечная война: НАТО намерено превратить Украину в вызженную землю
Звезда Мишлен по разумной цене: ресторан на Сицилии предлагает богатый дегустационный маршрут
Второй шанс на жизнь: москвичи, пережившие украинский плен, возвращаются домой
Сенатор Алтабаева призвала запретить продажу модных игрушек Лабубу в России
Скрытые сокровища Земли: откуда на самом деле берётся золото
Колесо коррупции: инспекторы ДПС и эвакуаторы закрутили схему взяток на миллионы
России надоели цифровые диктаторы: YouTube ждёт жёсткий ультиматум
Старина Франклин: научитесь отличать новые и старые доллары за секунду

Принял таблетку — потерял права: новый законопроект взбудоражил автомобилистов

3:35
Авто

В Госдуме разгораются дебаты вокруг нового законопроекта, касающегося управления транспортом под воздействием лекарств.

таблетки
Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
таблетки

На пленарном заседании во вторник нижняя палата парламента приняла в первом чтении правительственную инициативу, вводящую административные штрафы для водителей, чей организм содержит вещества, ухудшающие реакцию и внимание. Однако лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов уже дал понять, что документ требует серьёзной доработки.

По мнению Миронова, главная задача правительства на следующем этапе — составить открытый и доступный список препаратов, управление транспортным средством под воздействием которых будет считаться правонарушением. Кроме того, необходимо чётко определить допустимую концентрацию этих веществ в крови.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность лишь за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не за приём лекарств, вызывающих похожие эффекты — сонливость, заторможенность реакций и снижение концентрации внимания.

Речь идёт о обширном перечне медикаментов: сильных обезболивающих, транквилизаторах, антидепрессантах, противосудорожных и противоаллергических средствах.

Как указывает Миронов, некоторые водители осведомлены о побочных эффектах таких препаратов и принимают их в расчёте на безнаказанность — ведь даже если инспекторы ГИБДД обнаружат запрещённое вещество в крови, привлечь к ответственности человека невозможно из-за существующих пробелов в законодательстве.

Депутат подчеркнул, что фракция "Справедливая Россия — За правду" поддержала законопроект в первом чтении, признавая необходимость изменений. Однако теперь ключевой задачей становится защита законопослушных водителей от потенциальных ошибок системы.

Особую тревогу у Миронова вызывает положение аллергиков — по его данным, не менее четверти населения России периодически принимает антигистаминные препараты, влекущие за собой вялость, сонливость и снижение внимания. Если власти не установят чёткие нормы допустимого содержания таких веществ в крови, существует риск массовых штрафов и даже лишения прав за минимальные, неопасные для вождения концентрации препарата.

Миронов убеждён: автомобилисты имеют право знать, какие лекарства совместимы с управлением автомобилем, а какие — нет. Для этого, возможно, потребуется проведение публичных слушаний с участием экспертов, общественных организаций и, конечно, самих депутатов.

Не менее острыми остаются и технические вопросы. Например, медицинские учреждения, проводящие освидетельствование водителей, должны гарантировать наличие современного лабораторного оборудования и отсутствие ошибок при анализах.

Отдельная задача, по словам Миронова, ляжет на фармацевтические компании.

В скором времени на упаковках лекарств, влияющих на способность управлять транспортом, необходимо будет размещать соответствующие предупреждения — мол, при обнаружении данного препарата в крови водителя ждёт лишение прав. Однако, как скептически заметил депутат, вряд ли производители начнут массово менять дизайн упаковок за один день, так что Госдуме предстоит дополнительно поработать и в этом направлении.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным
Цветы и растения
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Последние материалы
Зачем кладут шарики из фольги в морозилку: секрет, который экономит деньги и нервы
ЖКХ-навигатор: как узнать и погасить долг, пока не поздно
Принял таблетку — потерял права: новый законопроект взбудоражил автомобилистов
Очаг тревоги в Тихом океане: землетрясения обрушились на Курильские острова
Тень картеля: террористы взорвали ключевой нефтепровод Колумбии
Польша пытается давить на Россию: что стоит за новым развертыванием HIMARS на границе
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.