Принял таблетку — потерял права: новый законопроект взбудоражил автомобилистов

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В Госдуме разгораются дебаты вокруг нового законопроекта, касающегося управления транспортом под воздействием лекарств.

Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ таблетки

На пленарном заседании во вторник нижняя палата парламента приняла в первом чтении правительственную инициативу, вводящую административные штрафы для водителей, чей организм содержит вещества, ухудшающие реакцию и внимание. Однако лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Сергей Миронов уже дал понять, что документ требует серьёзной доработки.

По мнению Миронова, главная задача правительства на следующем этапе — составить открытый и доступный список препаратов, управление транспортным средством под воздействием которых будет считаться правонарушением. Кроме того, необходимо чётко определить допустимую концентрацию этих веществ в крови.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность лишь за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не за приём лекарств, вызывающих похожие эффекты — сонливость, заторможенность реакций и снижение концентрации внимания.

Речь идёт о обширном перечне медикаментов: сильных обезболивающих, транквилизаторах, антидепрессантах, противосудорожных и противоаллергических средствах.

Как указывает Миронов, некоторые водители осведомлены о побочных эффектах таких препаратов и принимают их в расчёте на безнаказанность — ведь даже если инспекторы ГИБДД обнаружат запрещённое вещество в крови, привлечь к ответственности человека невозможно из-за существующих пробелов в законодательстве.

Депутат подчеркнул, что фракция "Справедливая Россия — За правду" поддержала законопроект в первом чтении, признавая необходимость изменений. Однако теперь ключевой задачей становится защита законопослушных водителей от потенциальных ошибок системы.

Особую тревогу у Миронова вызывает положение аллергиков — по его данным, не менее четверти населения России периодически принимает антигистаминные препараты, влекущие за собой вялость, сонливость и снижение внимания. Если власти не установят чёткие нормы допустимого содержания таких веществ в крови, существует риск массовых штрафов и даже лишения прав за минимальные, неопасные для вождения концентрации препарата.

Миронов убеждён: автомобилисты имеют право знать, какие лекарства совместимы с управлением автомобилем, а какие — нет. Для этого, возможно, потребуется проведение публичных слушаний с участием экспертов, общественных организаций и, конечно, самих депутатов.

Не менее острыми остаются и технические вопросы. Например, медицинские учреждения, проводящие освидетельствование водителей, должны гарантировать наличие современного лабораторного оборудования и отсутствие ошибок при анализах.

Отдельная задача, по словам Миронова, ляжет на фармацевтические компании.

В скором времени на упаковках лекарств, влияющих на способность управлять транспортом, необходимо будет размещать соответствующие предупреждения — мол, при обнаружении данного препарата в крови водителя ждёт лишение прав. Однако, как скептически заметил депутат, вряд ли производители начнут массово менять дизайн упаковок за один день, так что Госдуме предстоит дополнительно поработать и в этом направлении.

Уточнения

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