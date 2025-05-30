Синица с характером: как электричка ЭР9 возила полстраны с комфортом — почти

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Если ЭР2 — это зелёный трудяга на рельсах, то ЭР9 — уже почти бизнес-класс по советским меркам.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЭР9

Синий корпус, дерзкий вид, чуть тише в движении (но всё равно с грохотом) — она уверенно катала народ по электрическим просторам страны и не жужжала. Только свистела.

Рижский завод не дремал

Производство ЭР9 началось в 1962 году — та же эпоха, тот же завод, но электричка уже переменного тока, специально для тех регионов, где постоянка не в моде. Подмосковье, Поволжье, юг СССР — всё это стало территорией синего комфорта.

Переменный ток, постоянная надёжность

ЭР9 была рассчитана на долгую дорогу и постоянную перегрузку. Ничего нового, конечно — 120% загрузки, бабушки с авоськами, студенты на ступеньках и командировочные с тремя куртками на плечах. Но работала! Моторные вагоны пыхтели, но тащили — потому что надо.

Почти уют

Сиденья стали мягче, потолки — выше, освещение — не только для слепцов. В некоторых модификациях — даже вентиляция! Всё это давало ощущение, что ты едешь не на работу, а как минимум в круиз до Иваново. Правда, запах мазута всё ещё прилагался.

Звук — узнаешь с полутона

Стук рельсов, ровный гул трансформатора и свист при торможении — симфония советских будней. Только человек, выросший с ЭР9, мог за секунду угадать, приближается ли поезд на станцию или у машиниста просто снова заело третью дверь.

Почему их до сих пор используют

Потому что работают. Некоторые ЭР9 до сих пор гоняют по Украине, Молдавии и в глубинке России. Да, в новых расцветках, с диодами и обёрнутые пластиком, но это всё тот же синий монстр с неприхотливым сердцем.

ЭР9 — как надёжный сосед по даче: много говорит, громко шумит, но всегда поможет доехать. Кто ездил на ней — уже не забудет. Кто не ездил — тому завидовать и не стоит, но узнать стоит.