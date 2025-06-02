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Когда вентиляция выглядела как стиль: зачем старым ВАЗам нужны были решётки сзади

2:08
Авто

Если присмотреться к задней части классических советских автомобилей, можно заметить небольшие решётки по бокам кузова. Эти элементы особенно часто встречались на моделях ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, а также на "Волгах" с задним приводом. На современных машинах таких деталей больше нет, и у многих возникает вопрос — зачем они вообще были нужны?

ВАЗ 2107
Фото: Wikipedia by Gruzin 977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ 2107

Не декор, а вентиляция

Несмотря на внешний вид, решётки не были декоративными. Это была часть системы вытяжной вентиляции салона. Через них воздух выходил наружу, обеспечивая стабильный воздухообмен. Вся система состояла примерно из 14 элементов, и решётки выполняли в ней важную техническую роль.

Почему именно сзади

Решение разместить вентиляционные выходы сзади и по бокам кузова — не случайность. Это было продиктовано компоновкой автомобиля, аэродинамикой и инженерными расчётами. В тех условиях такой подход считался оптимальным: воздух из салона выводился эффективно, не мешая другим элементам конструкции.

Как это работало

Система была устроена по вытяжному принципу: воздух не нагнетался, а выводился наружу. Это позволяло проветривать салон и предотвращало запотевание стёкол. Ещё один плюс — двери и крышка багажника закрывались без сопротивления, потому что воздух свободно выходил через решётки, не создавая избыточного давления. Это помогало продлить срок службы уплотнителей.

Почему решётки исчезли

Начиная с моделей вроде ВАЗ-2108, эти решётки стали исчезать. Но это не значит, что вытяжная вентиляция исчезла вовсе. Она осталась — просто теперь выглядит иначе. В современных авто воздух чаще выходит через скрытые каналы в районе багажника или под бампером.

К тому же, появились новые средства борьбы с запотеванием — например, обогрев заднего стекла. В итоге вентиляция стала незаметной, но при этом не менее эффективной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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