Шина спускает, но прокола нет: причины, которые чаще всего остаются незамеченными

Когда колесо постоянно теряет давление, а визуальных повреждений не видно — это по-настоящему раздражает. Особенно если после визита в шиномонтаж источник утечки так и не удаётся найти. Что делать в такой ситуации и где может прятаться проблема?
Первый шаг — накачать шину и прислушаться. Если воздух где-то выходит, можно услышать лёгкое шипение. Но если всё тихо, переходят к следующему этапу — мыльному раствору.
Один из самых распространённых методов — покрыть шину мыльной пеной. Образующиеся пузырьки сразу покажут место выхода воздуха. Однако бывают случаи, когда не слышно шипения и не видно пузырей, но давление всё равно падает. Тогда потребуется более глубокая диагностика.
Виновником может оказаться едва заметная проволока, иголка или металлическая щетинка, застрявшая в протекторе. Такие вещи сложно заметить невооружённым глазом. Шину снимают, а по её внутренней поверхности проводят тканью или салфеткой — острый предмет легко цепляется и выдаёт себя.
Иногда причина — повреждение внутреннего корда. После езды по ямам в шине может образоваться грыжа или скрытый надрыв. В этом случае продолжать эксплуатацию небезопасно — лучше заменить шину.
Если шина цела, стоит осмотреть диск. Его деформация может вызывать медленную утечку воздуха по контуру. Ещё один источник проблем — неисправный ниппель. Чтобы проверить его, достаточно смочить клапан — появившиеся пузырьки укажут на утечку. Иногда достаточно просто заменить золотник, чтобы всё вернулось в норму.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.