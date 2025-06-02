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Шина спускает, но прокола нет: причины, которые чаще всего остаются незамеченными

1:59
Авто

Когда колесо постоянно теряет давление, а визуальных повреждений не видно — это по-настоящему раздражает. Особенно если после визита в шиномонтаж источник утечки так и не удаётся найти. Что делать в такой ситуации и где может прятаться проблема?

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Начать с простого: подкачка и прослушивание

Первый шаг — накачать шину и прислушаться. Если воздух где-то выходит, можно услышать лёгкое шипение. Но если всё тихо, переходят к следующему этапу — мыльному раствору.

Мыльная пена не всегда помогает

Один из самых распространённых методов — покрыть шину мыльной пеной. Образующиеся пузырьки сразу покажут место выхода воздуха. Однако бывают случаи, когда не слышно шипения и не видно пузырей, но давление всё равно падает. Тогда потребуется более глубокая диагностика.

Неочевидные враги: микроповреждения и инородные предметы

Виновником может оказаться едва заметная проволока, иголка или металлическая щетинка, застрявшая в протекторе. Такие вещи сложно заметить невооружённым глазом. Шину снимают, а по её внутренней поверхности проводят тканью или салфеткой — острый предмет легко цепляется и выдаёт себя.

Иногда причина — повреждение внутреннего корда. После езды по ямам в шине может образоваться грыжа или скрытый надрыв. В этом случае продолжать эксплуатацию небезопасно — лучше заменить шину.

Не забывайте про диск и ниппель

Если шина цела, стоит осмотреть диск. Его деформация может вызывать медленную утечку воздуха по контуру. Ещё один источник проблем — неисправный ниппель. Чтобы проверить его, достаточно смочить клапан — появившиеся пузырьки укажут на утечку. Иногда достаточно просто заменить золотник, чтобы всё вернулось в норму.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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