Одна машина — почти 100 000 евро прибыли: сколько зарабатывают производители с каждого проданного автомобиля

Автопром, переживший пандемийные удары и глобальный дефицит компонентов, начал понемногу восстанавливаться. Несмотря на сбои в цепочках поставок и снижение объемов, крупнейшие автопроизводители мира находят способы зарабатывать — и весьма неплохо. Особенно заметен рост операционной прибыли: большинство компаний зафиксировали прирост почти на 10% в сравнении с предыдущим годом.
Но одни игроки зарабатывают тысячи евро с каждого автомобиля, а другие — сотни. И разница между ними колоссальна.
Абсолютным лидером рейтинга вновь стала Ferrari. Её операционная прибыль на одну проданную машину в 2022 году составила впечатляющие 92 369 евро. Причем это — ещё до старта продаж их нового суперкроссовера Purosangue, который, скорее всего, ещё больше увеличит прибыль бренда в будущем. В среднем Ferrari зарабатывает на одной машине в 10 раз больше, чем следующая компания в списке.
Tesla идёт сразу следом, но далеко позади — 9 684 евро прибыли на автомобиль. Компания сохраняет высокую рентабельность за счёт того, что не тратится на частое обновление модельного ряда — последние годы продажи растут, а затраты остаются умеренными.
Mercedes-Benz замыкает тройку с результатом 7 135 евро, за ним идут BMW с 5 834 евро и Stellantis с 3 610 евро. Все эти бренды входят в так называемую "золотую пятёрку" по рентабельности на единицу продукции.
Хотя в состав Volkswagen Group входят такие премиум-бренды, как Porsche, Lamborghini, Bentley и Bugatti, средняя операционная прибыль всей группы — всего 2 677 евро. Это объясняется тем, что массовые бренды, такие как Volkswagen и Skoda, тянут среднюю цифру вниз.
В нижней части рейтинга находятся Tata Group (владелец Jaguar Land Rover) — всего 94 евро, а также Geely, Suzuki, Nissan и Mazda, у которых прибыль с одного автомобиля не превышает 1000 евро.
Ferrari — 92 369 евро
Tesla — 9 684 евро
Mercedes-Benz — 7 135 евро
BMW — 5 834 евро
Stellantis — 3 610 евро
Volkswagen Group — 2 677 евро
Isuzu — 2 139 евро
Subaru — 1 965 евро
Hyundai-Kia -—1 836 евро
Honda — 1 740 евро
Toyota — 1 737 евро
General Motors — 1 618 евро
BYD — 1 558 евро
Mitsubishi — 1 495 евро
Ford — 1 382 евро
Great Wall — 1 195 евро
Renault Group —- 1 080 евро
Mazda — 956 евро
Nissan — 762 евро
Suzuki — 747 евро
Geely Group — 608 евро
Tata Group — 94 евро
Чи́стая при́быль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.
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