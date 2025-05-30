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Одна машина — почти 100 000 евро прибыли: сколько зарабатывают производители с каждого проданного автомобиля

3:43
Авто

Автопром, переживший пандемийные удары и глобальный дефицит компонентов, начал понемногу восстанавливаться. Несмотря на сбои в цепочках поставок и снижение объемов, крупнейшие автопроизводители мира находят способы зарабатывать — и весьма неплохо. Особенно заметен рост операционной прибыли: большинство компаний зафиксировали прирост почти на 10% в сравнении с предыдущим годом.

Ferrari SF90 Stradale на автозаправке
Фото: flickr.com by Александр Прево, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ferrari SF90 Stradale на автозаправке

Но одни игроки зарабатывают тысячи евро с каждого автомобиля, а другие — сотни. И разница между ними колоссальна.

Ferrari: чемпион по прибыли

Абсолютным лидером рейтинга вновь стала Ferrari. Её операционная прибыль на одну проданную машину в 2022 году составила впечатляющие 92 369 евро. Причем это — ещё до старта продаж их нового суперкроссовера Purosangue, который, скорее всего, ещё больше увеличит прибыль бренда в будущем. В среднем Ferrari зарабатывает на одной машине в 10 раз больше, чем следующая компания в списке.

Остальные игроки: от Tesla до Toyota

Tesla идёт сразу следом, но далеко позади — 9 684 евро прибыли на автомобиль. Компания сохраняет высокую рентабельность за счёт того, что не тратится на частое обновление модельного ряда — последние годы продажи растут, а затраты остаются умеренными.

Mercedes-Benz замыкает тройку с результатом 7 135 евро, за ним идут BMW с 5 834 евро и Stellantis с 3 610 евро. Все эти бренды входят в так называемую "золотую пятёрку" по рентабельности на единицу продукции.

Остальные — скромнее

Хотя в состав Volkswagen Group входят такие премиум-бренды, как Porsche, Lamborghini, Bentley и Bugatti, средняя операционная прибыль всей группы — всего 2 677 евро. Это объясняется тем, что массовые бренды, такие как Volkswagen и Skoda, тянут среднюю цифру вниз.

В нижней части рейтинга находятся Tata Group (владелец Jaguar Land Rover) — всего 94 евро, а также Geely, Suzuki, Nissan и Mazda, у которых прибыль с одного автомобиля не превышает 1000 евро.

Полный список: прибыль на одну проданную машину в 2022 году

  1. Ferrari — 92 369 евро

  2. Tesla — 9 684 евро

  3. Mercedes-Benz — 7 135 евро

  4. BMW — 5 834 евро

  5. Stellantis — 3 610 евро

  6. Volkswagen Group — 2 677 евро

  7. Isuzu — 2 139 евро

  8. Subaru — 1 965 евро

  9. Hyundai-Kia -—1 836 евро

  10. Honda — 1 740 евро

  11. Toyota — 1 737 евро

  12. General Motors — 1 618 евро

  13. BYD — 1 558 евро

  14. Mitsubishi — 1 495 евро

  15. Ford — 1 382 евро

  16. Great Wall — 1 195 евро

  17. Renault Group —- 1 080 евро

  18. Mazda — 956 евро

  19. Nissan — 762 евро

  20. Suzuki — 747 евро

  21. Geely Group — 608 евро

  22. Tata Group — 94 евро

Уточнения

Чи́стая при́быль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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