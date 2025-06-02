Прогрев не для комфорта — для надёжности: настоящая причина ожидания

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1:41
Авто

С наступлением тёплой погоды многие водители отказываются от утреннего ритуала прогрева двигателя. Казалось бы, морозов нет — зачем тратить лишнее время и топливо? Тем более производители уверяют, что современные моторы готовы к движению сразу после запуска. Но всё ли так просто?

Капот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Летний запуск — тоже важен

Да, печка в июле никому не нужна, и салон скорее хочется охладить, чем обогреть. Однако даже в жару двигатель нуждается в кратком холостом ходе. За первые минуты масло распределяется по каналам, покрывая трущиеся детали и снижая износ. Как только обороты стабилизировались — можно ехать.

Зачем давать машине раскачаться

Начинать движение стоит спокойно. Даже в тёплую погоду все узлы автомобиля — двигатель, коробка, подвеска — выходят на рабочую температуру постепенно. Особенно это касается трансмиссии. Резкие старты на первых минутах повышают нагрузку и ускоряют износ.

Независимо от типа коробки — автомат или механика — лучше избегать резких ускорений, пока машина не "прогрелась в движении".

Почему не стоит полагаться только на рекомендации производителя

Автопроизводители часто утверждают, что прогрев не обязателен. Но в реальности такие советы направлены на то, чтобы авто уверенно отработало гарантийный срок. Долговечность же редко становится целью маркетинга. Те, кто хочет ездить дольше и тратить меньше на ремонт, выбирают мягкий старт — с прогревом, пусть и летом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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