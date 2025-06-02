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Одновременное нажатие педалей в режиме D — привычка, которая сокращает жизнь АКПП

Газ и тормоз вместе: чем это оборачивается для вашей коробки передач
2:28
Авто

Автоматическая коробка передач давно стала привычной частью современных автомобилей. Она избавляет водителя от работы с сцеплением и делает вождение проще. Однако несмотря на это, вокруг АКПП по-прежнему много мифов — особенно когда речь заходит о нестандартных ситуациях, например, одновременном нажатии газа и тормоза. Может ли это навредить? Всё зависит от режима работы трансмиссии.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Как работает автомат в разных режимах

Главная особенность АКПП — способность двигаться без нажатия на газ. Достаточно отпустить тормоз, и машина медленно покатится вперёд. В режиме "D" (драйв) тормоз удерживает машину от движения, а газ даёт ускорение.

Нейтраль "N" полностью разъединяет двигатель и колёса — удобно при буксировке. А в режиме "P" (парковка) ведущие колёса механически блокируются, чтобы машина не откатилась, даже на уклоне.

Если вы случайно нажмёте обе педали в "N" или "P", ничего страшного не произойдёт. В этих режимах крутящий момент не передаётся на трансмиссию, и система остаётся в безопасном, разгруженном состоянии.

А если это происходит в режиме D

Вот тут уже возможны последствия. Одновременное нажатие газа и тормоза при включённой передаче вызывает эффект "лаунча" — резкий подъём оборотов с последующим мощным рывком вперёд. Этот приём иногда используют на стартах, но если злоупотреблять им, можно ускорить износ трансмиссии и даже спровоцировать поломку.

Кроме того, когда двигатель раскручивает трансмиссию, а тормоза её сдерживают, возникает конфликт между системами. Гидротрансформатор и другие узлы коробки получают повышенную нагрузку, что тоже влияет на ресурс.

Насколько это опасно на практике

Если подобное происходит редко и непродолжительно — беспокоиться не стоит. Большинство современных автомобилей оснащены защитой, которая не позволяет сильно навредить коробке. Электроника следит за перегрузками и регулирует работу трансмиссии так, чтобы избежать поломок.

Однако если делать это регулярно, особенно при активной езде, последствия не заставят себя ждать. Так что лучше избегать одновременного нажатия газа и тормоза в "D", особенно без веской причины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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