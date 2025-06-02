Одновременное нажатие педалей в режиме D — привычка, которая сокращает жизнь АКПП

Автоматическая коробка передач давно стала привычной частью современных автомобилей. Она избавляет водителя от работы с сцеплением и делает вождение проще. Однако несмотря на это, вокруг АКПП по-прежнему много мифов — особенно когда речь заходит о нестандартных ситуациях, например, одновременном нажатии газа и тормоза. Может ли это навредить? Всё зависит от режима работы трансмиссии.
Главная особенность АКПП — способность двигаться без нажатия на газ. Достаточно отпустить тормоз, и машина медленно покатится вперёд. В режиме "D" (драйв) тормоз удерживает машину от движения, а газ даёт ускорение.
Нейтраль "N" полностью разъединяет двигатель и колёса — удобно при буксировке. А в режиме "P" (парковка) ведущие колёса механически блокируются, чтобы машина не откатилась, даже на уклоне.
Если вы случайно нажмёте обе педали в "N" или "P", ничего страшного не произойдёт. В этих режимах крутящий момент не передаётся на трансмиссию, и система остаётся в безопасном, разгруженном состоянии.
Вот тут уже возможны последствия. Одновременное нажатие газа и тормоза при включённой передаче вызывает эффект "лаунча" — резкий подъём оборотов с последующим мощным рывком вперёд. Этот приём иногда используют на стартах, но если злоупотреблять им, можно ускорить износ трансмиссии и даже спровоцировать поломку.
Кроме того, когда двигатель раскручивает трансмиссию, а тормоза её сдерживают, возникает конфликт между системами. Гидротрансформатор и другие узлы коробки получают повышенную нагрузку, что тоже влияет на ресурс.
Если подобное происходит редко и непродолжительно — беспокоиться не стоит. Большинство современных автомобилей оснащены защитой, которая не позволяет сильно навредить коробке. Электроника следит за перегрузками и регулирует работу трансмиссии так, чтобы избежать поломок.
Однако если делать это регулярно, особенно при активной езде, последствия не заставят себя ждать. Так что лучше избегать одновременного нажатия газа и тормоза в "D", особенно без веской причины.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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