Автомобили из Беларуси снова в цене — но теперь за ними тянется длинный хвост расходов

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Для многих российских автомобилистов покупка машины в Беларуси остаётся привлекательным вариантом. Прежде всего — из-за широкого выбора, умеренных цен и возможности найти редкие модели, которых не было в официальной продаже в России. Однако с изменением пошлин и таможенного регулирования ситуация стала неоднозначной, и возможная экономия уже не кажется такой однозначной.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lexus ES 350

Что стоит за выгодными машинами из США

Многие автомобили в Беларусь поступают из США — они часто выглядят безупречно, но реальность бывает иной. Некоторые из них побывали в серьёзных авариях, пострадали от воды или огня. Внешне всё красиво, но после покупки нередко всплывают скрытые дефекты. Такие машины могут оказаться настоящей лотереей.

Встречаются и достойные варианты — с аккуратным восстановлением и прозрачной историей. Но чтобы найти такой автомобиль, придётся приложить усилия, и лучше не полагаться только на внешний вид.

Европейские авто: меньше риска, но и меньше выгоды

Машины из Европы традиционно считаются более надёжными. Лучше климат, хорошие дороги — меньше износ. Однако и здесь не всё гладко. Один из самых популярных способов обмана — занижение пробега. Современные мошенники не просто подкручивают одометр, а вмешиваются в электронные блоки, что делает фальсификацию почти незаметной.

Финансовая выгода от покупки европейского авто тоже под вопросом. Цены близки к российским, и выигрывать удаётся в основном за счёт состояния машины, а не её стоимости.

Как правильно оформить автомобиль

После выбора автомобиля важно всё правильно оформить. Сначала заключается договор купли-продажи и оформляется временная страховка. Далее — обязательное получение электронного ПТС и СБКТС. Эти документы подтверждают безопасность конструкции и соответствие нормам.

После — техосмотр. Машина должна быть в хорошем состоянии: без повреждений, с чистым кузовом. Все документы оформляют в течение нескольких рабочих дней.

Следующий шаг — уплата утилизационного сбора. Если машине до трёх лет — 3400 рублей, если больше — 5200. Но это только для машин с двигателем до 3 литров. Для более мощных моделей сумма может вырасти в разы.

Весь пакет оформления — включая ЭПТС, СБКТС и утильсбор — обходится примерно в 45 тысяч рублей. Это немало, но если авто в хорошем состоянии, выгода сохраняется. Главное — не пытаться быстро продать машину. Если продать авто раньше года после регистрации, придётся доплатить разницу до полной коммерческой ставки утильсбора — а это может вылиться в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

