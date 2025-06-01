Солнце палит, а кожа не темнеет: как автостёкла обманывают лето

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Солнечные дни — на вес золота, особенно в российских широтах. Неудивительно, что хочется поймать хоть немного загара даже в самых неожиданных ситуациях, например, стоя в пробке. Водители нередко задаются вопросом: а можно ли загореть, если солнце палит сквозь стекло?

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окно в машине

Загар остался в прошлом

Когда-то всё было иначе. В эпоху без кондиционеров окна летом почти всегда были открыты, и левая рука загорала быстрее всего. Но времена изменились. Современные автомобили снабжены стеклопакетами с защитными свойствами — они блокируют большую часть вредных ультрафиолетовых лучей.

Почему через стекло не загорают

Загар — это реакция кожи на ультрафиолет. Но не на любой. Существует три типа УФ-излучения: UVA, UVB и UVC. UVA спокойно проникает сквозь стекло, но на цвет кожи почти не влияет. Загар же вызывает UVB — именно он запускает выработку меланина. Проблема в том, что UVB-лучи через автомобильное стекло не проходят.

UVC — третий тип — на нас вообще не действует, поскольку полностью задерживается атмосферой. Так что остаётся только UVA — почти безвредный и бесполезный с точки зрения загара.

Почему иногда кажется, что кожа темнеет

Иногда водители замечают покраснение кожи после долгой дороги — особенно по жаре. Возникает иллюзия автозагара. На самом деле это всего лишь тепловой стресс. Кожа перегревается, краснеет, но не темнеет надолго. Как только температура нормализуется — исчезает и "загар".

Можно ли как-то загореть в машине

Теоретически — да. Если заменить автомобильные стекла на те, что пропускают UVB-излучение, как в соляриях. Например, использовать кварцевое или акриловое стекло. Но это не только непрактично, но и крайне опасно при аварии. Такие материалы хрупкие, легко травмируют и не подходят для использования в транспорте.

А нужен ли вообще такой загар

Погоня за лёгким бронзовым оттенком — не всегда безопасна. Даже естественное солнце несёт риски: ожоги, преждевременное старение кожи и повышенную вероятность серьёзных заболеваний. Так что, возможно, отсутствие загара в пробке — это не повод для огорчения, а наоборот, маленький бонус.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

