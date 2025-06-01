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Сначала кажется просто, потом — дорого: шесть шагов, которые нельзя пропустить при замене тормозов

Авто

Многие автовладельцы стремятся экономить на сервисе и предпочитают самостоятельно обслуживать свои машины. Особенно это касается замены моторного масла и работы с тормозной системой. Последняя требует особого внимания, ведь от её состояния напрямую зависит безопасность на дороге. Даже если процедура кажется несложной, важно строго соблюдать все этапы.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

Подготовка и осмотр компонентов

Перед началом работы нужно тщательно очистить все элементы тормозной системы от грязи и пыли. Особое внимание стоит уделить резиновым шлангам: на них не должно быть трещин, вздутий или других повреждений. Любой дефект — повод для замены.

Проверка тормозных дисков

Диски следует осматривать с обеих сторон. Если на поверхности есть глубокие борозды, сколы или явные задиры — такие диски либо протачивают, либо заменяют. От этого зависит эффективность торможения.

Работа с суппортом

Перед установкой новых колодок обязательно утопите поршни суппорта. Иначе новые элементы могут встать с перекосом, что приведёт к неравномерному износу и нарушению работы всей системы.

Смазка и состояние пыльников

Старую смазку с направляющих нужно удалить, а затем нанести свежую. Также стоит проверить пыльники: они защищают механизм от влаги и грязи. Повреждённые пыльники — причина коррозии, заклинивания и снижения эффективности торможения.

Контроль тормозной жидкости

Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости. Со временем она теряет свои свойства, особенно если в неё попадает влага. Если уровень снижен, жидкость нужно долить или заменить полностью — это напрямую влияет на надёжность тормозной системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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