Сначала кажется просто, потом — дорого: шесть шагов, которые нельзя пропустить при замене тормозов

Многие автовладельцы стремятся экономить на сервисе и предпочитают самостоятельно обслуживать свои машины. Особенно это касается замены моторного масла и работы с тормозной системой. Последняя требует особого внимания, ведь от её состояния напрямую зависит безопасность на дороге. Даже если процедура кажется несложной, важно строго соблюдать все этапы.
Перед началом работы нужно тщательно очистить все элементы тормозной системы от грязи и пыли. Особое внимание стоит уделить резиновым шлангам: на них не должно быть трещин, вздутий или других повреждений. Любой дефект — повод для замены.
Диски следует осматривать с обеих сторон. Если на поверхности есть глубокие борозды, сколы или явные задиры — такие диски либо протачивают, либо заменяют. От этого зависит эффективность торможения.
Перед установкой новых колодок обязательно утопите поршни суппорта. Иначе новые элементы могут встать с перекосом, что приведёт к неравномерному износу и нарушению работы всей системы.
Старую смазку с направляющих нужно удалить, а затем нанести свежую. Также стоит проверить пыльники: они защищают механизм от влаги и грязи. Повреждённые пыльники — причина коррозии, заклинивания и снижения эффективности торможения.
Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости. Со временем она теряет свои свойства, особенно если в неё попадает влага. Если уровень снижен, жидкость нужно долить или заменить полностью — это напрямую влияет на надёжность тормозной системы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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