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На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели

2:09
Авто

В 2025 году российский рынок кроссоверов заметно изменился. Новых автомобилей стало меньше, цены выросли, а сервис и гарантия для японских, корейских и немецких моделей вызывают всё больше вопросов. В результате автолюбители начали искать альтернативы.

Кроссовер Toyota RAV4
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

Китайские новинки и их спад

Китайские бренды заняли значительную долю рынка, но из-за роста цен и дорогих автокредитов спрос на них заметно упал. Если в прошлом году новые китайские кроссоверы активно раскупались, то теперь всё больше покупателей обращают внимание на подержанные авто западных марок.

Подержанные — надёжные и доступные

Особым спросом пользуются кроссоверы 2020-2022 годов. Они ещё достаточно "свежие", но уже ощутимо подешевели. C начала года цены на самые популярные модели снизились на 5-10%, что делает их особенно привлекательными на фоне общей рыночной нестабильности.

Кто потерял в цене больше

Toyota RAV4 уверенно лидирует по снижению стоимости: версии 2020 года стали дешевле на 12%, а 2022 года — на 13%. Mazda CX-5 также быстро теряет цену — минус 9% для свежих моделей.

Hyundai Creta держится стабильнее: 2022 год — минус всего 3%, 2020 — минус 8%. Kia Sportage показал снижение на 5-9% в зависимости от года. А вот Volkswagen Tiguan оказался посередине: минус 4% для 2020 года и 7% — для 2022.

Почему лето — хорошее время для покупки

Начало лета — подходящий момент для покупки подержанного кроссовера. Модели 2020 года уже ощутимо потеряли в цене, но при этом остаются надёжными и современными. Главное — внимательно проверять состояние машины, чтобы не столкнуться с дорогим ремонтом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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