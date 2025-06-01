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Селектор в форме зигзага или прямой: водители даже не догадываются

2:12
Авто

Если заглянуть в салоны автомобилей с автоматической коробкой передач, можно заметить интересную деталь: у одних рычаг переключается по прямой, у других — по изломанной траектории. Выглядит как дизайнерская прихоть, но за этим выбором стоит вполне практическая логика.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

В чём суть зигзага

Зигзагообразная схема — не просто визуальное решение. Такая форма помогает предотвратить случайные переключения. Чтобы включить нужный режим, водителю нужно вести рычаг по чётко заданной траектории, преодолевая небольшие механические "преграды". Иногда, чтобы включить, например, заднюю передачу, требуется дополнительно нажать на рычаг — создаётся второй уровень защиты от ошибок.

Прямолинейный механизм и его особенности

Селекторы с прямым ходом выглядят проще и интуитивно понятны. Но и они не лишены защиты: случайное движение предотвращает кнопка на рычаге. Пока её не нажмёшь — рычаг не сдвинется. Такая система тоже надёжна, но воспринимается иначе — кому-то она кажется удобнее, кому-то наоборот.

Эволюция расположения и формы

Когда-то рычаги АКПП размещали на рулевой колонке, но со временем они перекочевали на центральный тоннель — так оказалось удобнее, особенно для тех, кто раньше ездил на "механике". Центральное расположение открыло новые возможности для эргономики: под рукой появились кнопки, подстаканники, ниши.

Сегодня всё чаще встречаются электронные селекторы — компактные джойстики или шайбы. Они экономят место, добавляют автомобилю современности и позволяют гибко планировать интерьер.

Что выбрать — зигзаг или прямую

С функциональной точки зрения оба варианта работают одинаково. Они позволяют выбрать нужный режим — P, R, N, D — и защищают от ошибочного переключения. Отличие только в подходе: один делает акцент на механической траектории, другой — на блокировке кнопкой. Выбор зависит от предпочтений водителя, а не от надёжности или безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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