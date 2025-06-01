Зелёный маячок на машине ГАИ раньше — знак, который понимали без слов

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Сегодня на патрульных машинах ДПС привычны красно-синие проблесковые маяки. Но в советское время к ним иногда добавлялся и зелёный. На первый взгляд — странная деталь, которую не все замечали, а теперь и вовсе забыли. Однако у такого сигнала была чёткая и практическая функция.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГАИ

Как начиналась история спецсигналов

В 1960-х на служебный транспорт ГАИ начали устанавливать первые проблесковые маячки. Тогда использовался только жёлтый — он был хорошо заметен в тумане, дожде и темноте. Позже, с ростом количества автомобилей и усложнением дорожной ситуации, понадобилось чётко различать службы. Так появились цветовые различия: красный, синий и зелёный.

Что обозначал зелёный маячок

Автомобили Госавтоинспекции традиционно окрашивали в яркий жёлтый цвет. На крышах устанавливали красно-синие сигналы, а на некоторых машинах — дополнительно зелёный. Этот сигнал выделяли отдельно, делая его похожим на зелёное "ведёрко". Он служил для быстрой идентификации служебного транспорта в потоке и упрощал координацию работы ГАИ на дорогах.

Как использовали зелёный сигнал

У зелёного маячка была конкретная задача — он обозначал замыкающую машину автоколонны при сопровождении. В то время существовала система: синий маячок указывал на головную машину колонны, зелёный — на последнюю. Такая организация помогала другим водителям быстро понять границы организованной группы и корректно среагировать.

Почему зелёный маячок исчез

С развитием транспортной системы и усложнением задач спецслужб от зелёного цвета постепенно отказались. Вместо отдельных сигналов начали использовать универсальные блоки, где сочетались красный и синий. Они заменили и "ведёрки", и прочие индивидуальные конструкции. Сейчас такие световые модули можно увидеть на большинстве автомобилей ДПС.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

