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Всё идёт по плану, пока из-под капота не пошёл пар: секрет новых иномарок

2:13
Авто

Ещё недавно перегрев двигателя ассоциировался с возрастом машины — страдали в основном старенькие "Жигули" и подержанные иномарки. Но теперь в зону риска попадают и свежие авто, в том числе китайские. Несмотря на внешнюю современность и высокое качество сборки, проблема не ушла — она просто сменила облик.

Сломанный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный двигатель

Что изменилось в современных моторах

Инженеры стремятся сделать моторы компактнее, легче и экономичнее. Чтобы уложиться в нормативы по расходу топлива и выбросам, двигатели оснащают турбонаддувом, а рабочие температуры повышают до 115 градусов. В итоге моторы трудятся на грани возможного, и даже мелкий сбой в системе охлаждения может привести к перегреву и дорогостоящему ремонту.

Почему под капотом стало жарче

Температурную нагрузку усиливают не только двигатели. Кондиционер, катализатор, коробка-автомат, интеркулер — все эти узлы добавляют тепла. Пространство под капотом превращается в настоящую тепловую ловушку, особенно в городских пробках и жару.

Хрупкие радиаторы — слабое место

Радиаторы в новых машинах уже не те. Производители переходят на тонкий алюминий, чтобы снизить вес и затраты. Такие радиаторы легко повредить: достаточно одного камешка с дороги. Летом они быстро забиваются насекомыми, и тогда воздушный поток перекрывается, а эффективность охлаждения резко падает.

Охлаждающей жидкости стало меньше

У современных машин объём антифриза уменьшился. Если раньше в систему помещалось до 8 литров, теперь едва набирается 5. При повышенных температурах этого запаса может просто не хватить, особенно если радиатор загрязнён, а двигатель работает под нагрузкой.

Технологии против надёжности

Мощные, экономичные и экологичные — современные моторы действительно стали технологичнее. Но вместе с тем — уязвимее. Через несколько лет, когда пройдёт гарантия, всё чаще можно будет видеть, как "закипает" не старая "девятка", а совсем новый седан с турбонаддувом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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