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Владелец Tesla Cybertruck счастлив, что ремонт обошёлся без замены деталей

2:11
Авто

Владелец Tesla Cybertruck из штата Юта удивил многих, рассказав о необычном ремонте своего кибертрака.

Электромобиль Tesla Cybertruck
Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Электромобиль Tesla Cybertruck

После аварии задняя часть автомобиля получила повреждения, которые обычно требовали бы серьезного и дорогостоящего ремонта. Однако в сервисном центре Tesla решили попробовать применить инновационный клей для восстановления кузова.

Для многих этот способ показался слишком простым, но эксперимент оказался успешным — клей хорошо справился с задачей.

Мужчина, владеющий кибертраком, сам был заинтригован таким нестандартным методом и решил проверить прочность клея. Используя подъёмный кран, он провёл необычное испытание — на одном подъёме удерживал сразу два Tesla Cybertruck. Клей, использованный для ремонта, носит название Fusor 2098 и имеет ярко-синий цвет, идеально совпадающий с окраской автомобиля.

Владелец остался доволен результатом: "Клей сработал так же надёжно, как и оригинальные детали, я просто счастлив, что мой кибертрак не разбился вдребезги".

Такая технология позволила избежать серьёзных затрат и вернуть машину в строй быстро и эффективно.

Стоит отметить, что Tesla Cybertruck давно стал одним из самых известных электромобилей компании. Хотя он недавно уступил пальму первенства по продажам другим моделям, кибертрак продолжает пользоваться популярностью за счёт своей уникальной конструкции и функциональности. Кроме того, владельцы могут настраивать внешний вид машины, делая её похожей даже на спорткар Ferrari.

Известный техноблогер JerryRigEverything также опробовал клей Fusor 2098 в своих тестах и подтвердил его высокую прочность и надежность, что ещё больше повышает доверие к этой технологии.

Таким образом, ремонт Tesla Cybertruck в Юте показал, что инновационные материалы и нестандартные подходы могут менять представление о восстановлении электромобилей, делая их доступнее и долговечнее.

Уточнения

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк (индустриальная эстетика), который выпускает компания Tesla. Заявленная грузоподъёмность — порядка 1,6 тонны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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