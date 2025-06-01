Необычный эксперимент: что стало с BMW X6M после 2 лет в могиле

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Житель США решил провести необычный эксперимент: он закопал свой BMW X6M стоимостью около 100 000 долларов в землю на целых два года.

Фото: Wikipedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ BMW X6 M Competition

По его словам, автомобиль уже не представлял интереса — был не в лучшем состоянии, но не настолько плох, чтобы просто сдать его в утиль. Эксперимент должен был показать, как поведёт себя дорогая машина в условиях длительного захоронения.

Через два года владелец вернулся к своей "капсуле времени" и принялся за выкапывание. В процессе стало ясно: земля над автомобилем провалилась, образовав настоящую воронку.

Для извлечения BMW потребовалась техника, и именно в этот момент начались проблемы. Экскаватор по неосторожности повредил кузов, при этом металл скрипел так, что зрители видео признавались — мурашки по коже обеспечены.

Сам владелец был шокирован увиденным: корпус проржавел, салон разваливался на глазах, а внутренности авто не подавали признаков жизни.

Однако он не сдался и пригласил специалиста по оживлению авто — блогера по прозвищу "Автомобильный ниндзя". При подключении аккумулятора часть кнопок ожила, лампочки замигали, но это был максимум — завести BMW не удалось.

Попытка вдохнуть в автомобиль вторую жизнь окончилась неудачей. Стало ясно: восстановление этой машины потребует вложений, превышающих её рыночную стоимость. Владелец признал, что судьба BMW X6M практически решена — дорога на свалку.

Так завершился необычный эксперимент, который начинался с интриги, а закончился банальным разочарованием. В отличие от других автомобилей с богатой или даже кинематографической историей, этот BMW, похоже, не получит второй шанс.

Уточнения

BMW X6 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией BMW. Он сочетает в себе как признаки внедорожника (полный привод, большой дорожный просвет, большие колёса, тяговитый двигатель), так и признаки купе (сильный скос крыши в задней части автомобиля). Сама компания классифицирует данный автомобиль как Sports Activity Coupé (SAC) — спортивное купе для активного отдыха.

