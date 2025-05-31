Купил ретро-легенду, а получил развалюху: редкий Chrysler превратился в кошмар на колёсах

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Американец приобрёл Chrysler Imperial 1982 года на онлайн-аукционе, надеясь на стильную ретро-классику. Однако вместо радости от покупки его ждал неприятный сюрприз: продавец исчез сразу после оформления сделки, не дав покупателю даже опробовать машину.

Фото: commons.wikimedia by Greg Gjerdingen from Willmar, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chrysler Imperial 1982 года

Как только новый владелец попытался завести автомобиль, стало ясно — техника далека от заявленного идеала.

Продавец уверял, что автомобиль "в отличном состоянии", но в дороге выяснилось: машина перегревается, датчики не работают, коробка передач барахлит, а скорость нестабильна.

Попытки связаться с продавцом оказались безрезультатными — тот перестал отвечать на звонки. Разочарование оказалось сильным, ведь владелец рассчитывал получить рабочий, пусть и старый, автомобиль.

Этот автомобиль создавался как роскошный флагман — его запуск в 1981 году был приурочен к имени Фрэнка Синатры, который даже получил именную версию. Однако модель продержалась всего два года из-за ненадёжности и высокой цены.

По иронии, сам Синатра позднее попросил удалить своё имя с машины. На вторичном рынке Imperial стал скорее редкостью, чем коллекционной ценностью.

Поездка на новой покупке стала для молодого автолюбителя одной из самых неприятных в жизни. Из-за неисправной электроники и перебоев с подачей топлива печка не работала, в салоне было холодно, а передвижение — мучительно медленным. Плохая погода лишь усугубила ситуацию, и поездка заняла на два часа больше обычного. От мечты о комфорте не осталось и следа.

Отчаиваться владелец не стал: он передал автомобиль своему знакомому механику и ютуберу, надеясь, что тот вдохнёт в ретро-авто новую жизнь. Однако даже специалист столкнулся с серьёзными трудностями: оригинальные детали найти сложно, а многие технологии устарели без возможности замены. Тем не менее, команда планирует создать нечто уникальное, превратив старый Imperial в проект мечты — если не для дорог, то хотя бы для YouTube.

Уточнения

Chrysler Imperial — модификация автомобиля, появившаяся в 1926 году. Являлась топовой моделью в линейке автомобилей Chrysler на протяжении большей части своей истории. Chrysler Imperial выпускался до 1954 года, затем с 1990 по 1993 годы. Компания позиционировала этот автомобиль как представительский для конкуренции с Cadillac, Lincoln и Packard.



Фрэ́нсис А́льберт Сина́тра (англ. Francis Albert Sinatra: 12 декабря 1915, Хобокен, штат Нью-Джерси, США — 14 мая 1998, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) — американский певец (крунер) итальянского происхождения, киноактёр, кинорежиссёр, продюсер, шоумен, дирижёр, политический активист.

