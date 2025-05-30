Обычные ветровики теперь вне закона? Водителей предупредили об опасности на дороге

Ветровики (дефлекторы) на боковые стёкла казались всем безобидным и полезным элементом. Они защищают от дождя, снижают шум при открытых окнах, дают естественную вентиляцию летом и улучшают комфорт в поездке. Но сейчас всё больше водителей сознательно отказываются от этой "безобидной" доработки. Почему?
Да, некоторые автовладельцы действительно считают дефлекторы неэстетичными. Но этот аргумент давно существует и не мешал популярности аксессуара. Сегодня причина другая — юридическая.
Формально установка неоригинальных ветровиков может быть расценена как вмешательство в конструкцию автомобиля, а значит, подпадает под статью 12.5.1 КоАП РФ. Даже такая мелочь может стать причиной штрафа — особенно если дефлекторы не утверждены автопроизводителем или не установлены официальным дилером.
По слухам, инспекторы стали более тщательно осматривать автомобили на предмет внешнего тюнинга, включая ветровики, фаркопы, накладки и даже нестандартные лампы. И хотя пока массовых штрафов не зафиксировано, многие водители решили перестраховаться и снять дефлекторы, чтобы не провоцировать инспекторов на лишние вопросы.
Если ветровики рекомендованы производителем, куплены у дилера и имеют соответствующие документы — претензий быть не должно. Такие изделия считаются частью комплектации, а не тюнингом. Но в случае с универсальными аксессуарами или покупками из онлайн-магазинов доказать легальность установки будет сложно.
Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом, в системе охлаждения поршневого авиамотора и др.
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