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Обычные ветровики теперь вне закона? Водителей предупредили об опасности на дороге

1:49
Авто

Ветровики (дефлекторы) на боковые стёкла казались всем безобидным и полезным элементом. Они защищают от дождя, снижают шум при открытых окнах, дают естественную вентиляцию летом и улучшают комфорт в поездке. Но сейчас всё больше водителей сознательно отказываются от этой "безобидной" доработки. Почему?

Chevrolet Epica V250
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Chevrolet Epica V250

Не в дизайне дело

Да, некоторые автовладельцы действительно считают дефлекторы неэстетичными. Но этот аргумент давно существует и не мешал популярности аксессуара. Сегодня причина другая — юридическая.

Ветровик как повод для штрафа

Формально установка неоригинальных ветровиков может быть расценена как вмешательство в конструкцию автомобиля, а значит, подпадает под статью 12.5.1 КоАП РФ. Даже такая мелочь может стать причиной штрафа — особенно если дефлекторы не утверждены автопроизводителем или не установлены официальным дилером.

ГИБДД ужесточает контроль

По слухам, инспекторы стали более тщательно осматривать автомобили на предмет внешнего тюнинга, включая ветровики, фаркопы, накладки и даже нестандартные лампы. И хотя пока массовых штрафов не зафиксировано, многие водители решили перестраховаться и снять дефлекторы, чтобы не провоцировать инспекторов на лишние вопросы.

Оригинальные аксессуары — исключение

Если ветровики рекомендованы производителем, куплены у дилера и имеют соответствующие документы — претензий быть не должно. Такие изделия считаются частью комплектации, а не тюнингом. Но в случае с универсальными аксессуарами или покупками из онлайн-магазинов доказать легальность установки будет сложно.

Уточнения

Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом, в системе охлаждения поршневого авиамотора и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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