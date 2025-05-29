Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется, всё делаете по правилам: вовремя меняете масло, проходите ТО, ставите отметки в книжке. А мотор всё равно начинает "стучать", дымить или подъедать масло. Почему? Потому что настоящее здоровье двигателя зависит не только от регламента. Его враги — в деталях, про которые не пишут в инструкциях.

Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор автомобиля

Масло раз в 10 тысяч? Это миф

Если вы ездите по пробкам, зимой долго прогреваете машину, а летом включаете кондиционер в режиме "ползком" — масло устаёт уже через 5-6 тысяч. Превращается в смесь сажи и присадок, теряет свойства. А если ещё и куплено с рук — риск подделки почти гарантирован. График не учитывает стиль езды, качество топлива и климат.

Холодный запуск — тихий вредитель

Пока мотор не прогрет, детали трутся почти "всухую". Особенно это критично для современных турбомоторов с минимальными зазорами. А если сесть и сразу "давать газу" — привет, перегрев, свист и утечки. Один-два раза может и ничего, но в долгую — ресурс вылетает в трубу.

Короткие поездки — убийца на низком старте

Пять километров до магазина и обратно? Мотор не прогрелся, вода из масла не испарилась, поршни не сели как надо. В итоге — конденсат, эмульсия, нагар. Особенно страдают малолитражки и турбированные моторы. Тут никакое "масло раз в 10 тысяч" не поможет.

Фильтр дешевле не значит лучше

Мотор часто умирает из-за копеечного масляного фильтра. Без клапана, изнутри собранного из непонятных материалов. А ещё - свечи, термостаты, ремни и антифриз "почти как оригинал". Один перегрев — и привет, повело головку блока.

Как продлить жизнь двигателю

Меняйте масло чаще, чем советует производитель.

Прогревайте двигатель хотя бы минуту-полторы.

Не гоните на холодную.

Покупайте расходники только в проверенных точках.

Следите за температурой не только охлаждающей жидкости, но и масла.

И главное — не верьте, что-ТО вас спасёт. Оно — ориентир, а не броня.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

